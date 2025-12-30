Японцы придумали простое решение, которое навсегда устранит проблему мокрых зеркал

Инновационная пленка для зеркал
Японская компания Car Mate представила инновационную водоотталкивающую пленку для боковых зеркал, которая помогает поддерживать четкую видимость во время дождя. Продукт дебютирует на американском рынке во время выставки CES в январе, хотя премьера состоялась еще на Japan Mobility Show в 2023 году, пишет Carscoops.
Пленка наклеивается непосредственно на зеркало, создавая поверхность, с которой вода не задерживается, а моментально скатывается. На видеодемонстрациях хорошо видно - капли просто исчезают, оставляя чистое поле обзора.
Магия природы: как это работает
Секрет эффективности - в микроструктуре поверхности, смоделированной по принципу листа лотоса, который в природе славится чрезвычайной гидрофобностью. Благодаря этому вода не размазывается пленкой, а собирается в капли и сразу стекает.
Преимущества очевидны:
- не нуждается в питании;
- не имеет подвижных частей;
- работает особенно эффективно во время движения авто;
- подходит для большинства зеркал, поскольку не привязана к конкретной модели.
Есть и минус - пленка не повторяет форму зеркала на 100%, поэтому краешки остаются открытыми. Для кого-то это может быть эстетической мелочью, но не критичной.
Чем это лучше аналогов
На американском рынке уже есть разные гидрофобные спреи и дешевые пленки, но Car Mate делает ставку на долговечность. Компания обещает до 6 месяцев эффективной работы без потери свойств, что делает продукт практичным и экономным.
Пока стоимость и точные сроки старта продаж в США не объявлены. Впрочем, если обещания подтвердятся, это может стать одним из простых и одновременно полезных решений для водителей, которые часто ездят в дождь.