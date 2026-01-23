За что украинский водитель должен заплатить почти миллион гривен штрафа

Финансовое наказание оспаривать не стоит, потому что все взыскания касаются игнорирования водителями электронной платы за проезд сетью дорог e-TOLL.

Как пишет Krajowa Administracja Skarbowa, финансовые долги выявлены на нынешней неделе. Их накопление выяснилось во время рейдовой проверки.

Водитель за проезд не платил

Во вторник, 20 января, сотрудники таможенно-налоговой службы Третьего отдела внедрения в Грубешове остановили для проверки Opel Movano с прицепом. Автомобиль принадлежал украинскому перевозчику (см. видео внизу, для активации дважды подряд нажмите в зоне двух нижних строк черной плашки).

В ходе проверки инспекторы АМА выяснили, что за этим транспортным средством уже давно "висит" обязательство уплатить дорожную пошлину e-TOLL. Всего выявлено 17 финансовых нарушений.

Если штраф конвертировать в гривну

Подсчитали, свели в одно целое и выписали штраф в размере 25 500 злотых, то есть в конвертации это будет 308 486 гривен.

Штраф хотя и большой, но его рекордсменом взыскания считать не стоит.

Перевозчик часто ездил в Польшу и в страны Европы, но на этот раз что-то пошло не так. Скриншот: Авто24

Рекордсмен определился еще в понедельник

Днем ранее, 19 января, сотрудники Люблинского управления национальных доходов из Третьего исполнительного отдела в Грубешове также задержали украинского перевозчика.

Здесь количество неуплат стало рекордным

В этом случае было выявлено 52 нарушения обязанности оплатить проезд в системе e-TOLL. Они накапливались с апреля 2025 года.

Решение о штрафе окончательное и обжалованию не подлежит. Фото: KAS

Здесь также все подсчитали и за нарушение правил электронной оплаты проезда выписали украинскому перевозчику квитанцию на уплату в бюджет Польши 78 000 злотых. Если конвертировать, то это будет 943 605 гривен.