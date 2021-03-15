За год в Украине подорожали все виды горючего. По данным Госстата, средняя цена на все виды топлива за год выросла на 2,5%.

По данным Госстата, в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года цена на бензин А-92 была на 2,6% выше и в среднем по Украине составляла 26,07 грн за 1 л.

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Бензин А-95 в феврале подорожал до 27,19 грн за 1 л (на 2,6% больше), а дизельное топливо – до 26,35 грн за 1 л (на 2,1% больше).

Сжиженный газ с февраля 2020 года до февраля 2021 года подорожал до 14,58 грн за 1 л (на 23,1%).

Сейчас стоимость бензина в Украине продолжает расти. Всего с начала года украинцам приходится платить в среднем на 3 грн больше литр горючего.

В частности, основными причинами изменения цен на бензин являются локдаун, сильные морозы в январе-феврале, отложенный спрос на энергоносители, усиление фискального давления со стороны государства.