За рік в Україні здорожчали всі види пального. За даними Держстату, середня ціна на усі види пального за рік зросла на 2,5%.

За даними Держстату, у лютому 2021 року порівняно з лютим 2020-го ціна на бензин А-92 була на 2,6% вищою і в середньому по Україні становила 26,07 грн за 1 л.

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Бензин А-95 у лютому здорожчав до 27,19 грн за 1 л (на 2,6% більше), а дизельне пальне – до 26,35 грн за 1 л (на 2,1% більше).

Скраплений газ з лютого 2020 року до лютого 2021 року подорожчав до 14,58 грн за 1 л (на 23,1%).

Наразі вартість бензину в Україні й досі продовжує зростати. Загалом із початку року українцям доводиться платити у середньому на 3 грн більше за літр пального.

Зокрема, основними причинами зміни цін на бензин є локдаун, сильні морози у січні-лютому, відкладений попит на енергоносії, посилення фіскального тиску з боку держави.