В парламент внесены два законопроекта, которые касаются владельцев электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и другого персонального электротранспорта. За езду на таком транспорте по тротуарам предлагают штрафовать на 340 грн.

Депутат Андрей Деркач внес в парламент два законопроекта № 5732 и №5731, которые регулируют движение самобалансирующихся транспортных средств, оборудованных электродвигателями (электросамокат, сигвей, сегвил, гироскутер), и предусматривают штрафы за нарушение новых правил дорожного движения.

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В пояснительной записке к законопроекту 5731 автор пишет, что он “направлен на снижение травматизма участников дорожного движения путем нормирования прав, обязанностей и ответственности субъектов – участников дорожного движения на самобалансирующихся транспортных средствах, оборудованных электродвигателями”.

Законопроектом предлагается дополнить вторую часть статьи 14 и статьи 28 и 41 Закона Украины “О дорожном движении” предписаниями относительно лиц, которые движутся на самобалансирующихся транспортных электросредствах (электросамокат, сигвей, сегвил, гироскутер) в качестве участников дорожного движения.

Также предлагается дополнить Закон статьей 19-2 относительно основных прав и обязанностей таких лиц. В частности:

Право управления самобалансирующимися транспортными средствами оборудованными электродвигателями, которые используют для движения проезжие части дорог, улиц или обочин, имеют лица, достигшие 16-летнего возраста.

Лица, движущиеся на самобалансирующихся транспортных средствах оборудованных электродвигателями, имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по краю проезжей части дороги, улице или обочине;

Лица, движущиеся на самобалансирующихся транспортных средствах оборудованных электродвигателями, обязаны:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные транспортные средства;

находиться в застегнутом мотошлеме;

не отвлекаться от управления транспортными средствами;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не перевозить пассажиров.

Также такие средства должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток – внешними световыми приборами.

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Законопроектом 5731 предлагается дополнить статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях предписаниями в части ответственности за нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют електросамокатами, сигвеями, сегвилами, гироскутереми. В частности:

Предлагается приравнять владельцев таких средств к велосипедистам и погонщикам животных.

Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, самобалансирующимися транспортными средствами оборудованными электродвигателями (электросамокат, сигвей, сегвил, гироскутер), гужевым транспортом, и погонщиками животных, –

влечет за собой наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).

Те же нарушения, совершенные лицами, находящимися в состоянии опьянения, –

влекут за собой наложение штрафа в размере сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн).

Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, –