До парламенту внесено два законопроекти, які стосуються власників електросамокатів, сігвеїв, гіроскутерів та іншого персонального електротранспорту. За їзду на такому транспорті по тротуарах пропонують штрафувати на 340 грн.

Депутат Андрій Деркач вніс до праламенту два законопроекти № 5732 та №5731, які регулюють рух самобалансуючих транспортних засобів, обладнаних електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвіл, гіроскутер), та передбачають штрафи за порушення нових правил дорожнього руху.

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У пояснювальній записці до законопроекту 5731 автор пише, що він “направлений на зниження травматизму учасників дорожнього руху шляхом унормування прав, обов'язків та відповідальності суб'єктів - учасників дорожнього руху на самобалансуючих транспортних засобах, обладнаних електродвигунами”.

Законопроектом пропонується доповнити другу частину статті 14 та статті 28 і 41 Закону України “Про дорожній рух” приписами щодо осіб, які рухаються на самобалансуючих транспортних електрозасобах (електросамокат, сигвей, сегвил, гіроскутер) у якості учасників дорожнього руху.

Також пропонується доповнити Закон статтею 19-2 щодо основних прав та обов’язків таких осіб. Зокрема:

Право керування самобалансуючими транспортними засобами обладнаними електродвигунами, які використовують для руху проїзні частини доріг, вулиць чи узбічь, мають особи, які досягли 16-річного віку.

Особи, які рухаються на самобалансуючих транспортних засобах обладнаних електродвигунами, мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю;

Особи, які рухаються на самобалансуючих транспортних засобах обладнаних електродвигунами, зобов’язані:

використовувати технічно справні та належним чином обладнані транспортні засоби;

перебувати в застебнутому мотошоломі;

не відволікатись від керування транспортними засобами;

не перевозити вантажі, що заважають керуванню;

не перевозити пасажирів.

Також такі засоби повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби - зовнішніми світловими приладами.

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Законопроектом 5731 пропонується доповнити статтю 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення приписами в частині відповідальності за порушення правил дорожнього руху особами, які керують електросамокатами, сігвеями, сегвілами, гіроскутереми. Зокрема:

Пропонується прирівняти власників таких засобів до велосипедистів та погоничив тварин.

Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, самобалансуючими транспортними засобами обладнаними електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвіл, гіроскутер), гужовим транспортом, і погоничами тварин, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Ті самі порушення, вчинені особами, які перебувають у стані сп'яніння,-

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, -