Акционная программа трейд-ин называется Cash for Carbon - "деньги за углерод". Однако выгодна она далеко не всем.

Электрические мотоциклы сегодня, хотя и имеют превосходные характеристики и дарят неповторимое удовольствие, стоят все еще достаточно дорого. Компания Zero Motorcycles из США надеется это изменить.

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Программа “Деньги за карбон” предусматривает обмен бензинового байка на электрический с возможностью “сэкономить” полторы тысячи долларов. Экономия, может оказаться не совсем экономной, поскольку в программе участвуют только топовые модели электромотоциклов Zero SR / S и SR/F.

Эти две модели стоят 19 995 и 21 495 долларов, за которые в США можно купить немало хороших новых авто и несколько интересных электробайков. Впрочем, это дешевле, чем стоит электрический Harley-Davidson LiveWire, оцененный в 29 799 долларов.

Фото: электрические мотоциклы Zero SR/S та SR/F / Zero Motorcycles

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