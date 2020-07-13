Акційна програма трейд-ін називається Cash for Carbon - "гроші за вуглець". Однак вигідна вона далеко не всім.

Електричні мотоцикли сьогодні, хоча й мають чудові характеристики та дарують неповторне задоволення, коштують все ще досить дорого. Компанія Zero Motorcycles із США сподівається це змінити.

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Програма “Гроші за карбон” передбачає обмін бензинового байка на електричний із можливістю “заощадити” півтори тисячі доларів. Економія, може виявитись не зовсім економною, оскільки у програмі беруть участь лише топові моделі електромотоциклів Zero SR/S та SR/F.

Ці дві моделі коштують 19 995 та 21 495 доларів, за які у США можна придбати чимало гарних нових авто і кілька цікавих електробайків. Втім, це дешевше, ніж коштує електричний Harley-Davidson LiveWire, оцінений у 29 799 доларів.

Фото: електричні мотоцикли Zero SR/S та SR/F / Zero Motorcycles

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