Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил о законопроекте, которым предлагается введение ответственности в виде 15 суток ареста тем, кто повторно попался в нетрезвом состоянии за рулем.

В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект номер 2695. Если его примут народные депутаты, лица, которые повторно в течение одного года будут пойманы на вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа в 20 400 гривен, могут получить 15 суток ареста.

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"Логика этого законопроекта в том, что для таких, как Анна Краснова или Алена Зайцева, заплатить 10 или 20 тысяч гривен за то, чтобы выпивать и ездить за рулем – небольшие деньги. А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких, как они, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев", – считает Антон Геращенко.

Напомним, что по официальным данным за 2019 год патрульной полицией задержаны 115 000 водителей, у которых были признаки алкогольного или наркотического опьянения.

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