Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко нагадав про законопроект, яким пропонується введення відповідальності у вигляді 15 діб арешту тим, хто повторно попався в нетверезому стані за кермом.

У Верховній Раді знаходиться на розгляді законопроект номер 2695. Якщо його схвалять народні депутати, то особи, які повторно протягом одного року будуть викриті у водінні в нетверезому вигляді, замість штрафу в 20 400 гривень, можуть отримати 15 діб арешту.

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"Логіка цього законопроекту в тому, що для таких як Анна Краснова або Алена Зайцева, заплатити 10 або 20 тисяч гривень за те, щоб випивати і їздити за кермом - невеликі гроші. А ось 15 діб під арештом, можливо, зупинять таких як вони, зберігши життя і здоров'я тисячам українців", – вважає Антон Геращенко.

Нагадаємо, що за офіційними даними за 2019 рік патрульної поліцією затримано 115 000 водіїв, у яких були ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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