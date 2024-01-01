За отказ от собственного авто будут платить по 500 евро ежемесячно

Условие пилотной мотивации одно: автомобиль будет стоять в гараже с мая по июль 2025 года. При этом любой контроль за этим автомобилем не предусмотрен, поскольку на указанный период участники эксперимента главного транспортного оператора австрийской столицы Wiener Linien сдадут номерные знаки регистрации на ответственное хранение компании.

Правда, ежемесячная компенсация, которая в конвертации на украинскую гривну составляет 21 515 грн, достанется не всем. Пилотный вариант рассчитан на 40 владельцев автомобилей.

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Каждый участник проекта должен проживать в Вене. Обязательным условием также является возраст – не менее 21 года, а также наличие водительского удостоверения категории B и зарегистрированный частный автомобиль. При этом работникам компании Wiener Linien участвовать в проекте запрещено.

По дедлайну срок регистрации для участия в проекте истекает 16 февраля 2025 года. Из всех регистраций с помощью научной поддержки будет отобрано 40 владельцев. До конца февраля 2025 года участникам будет сообщено, или они отобраны.

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"Мы хотим внимательно изучить мотивы, стоящие за каждым мобильным поведением, и, конечно, мы также хотим сделать альтернативы владению автомобилем более привлекательными, например, общественный транспорт или предложения совместного использования", – написали в условиях проекта организаторы мероприятия.

Сейчас Вена признана одним из самых удобных для жизни городов в мире. С 2015 года владельцев годовых билетов в столице Австрии больше, чем зарегистрированных автомобилей. В 18 районах Вены в прошлом году количество автомобилей уменьшилось, сообщает организация мобильности VCÖ. Количество автомобилей на 1000 жителей составляет менее 400 единиц.