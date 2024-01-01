За відмову від власного авто платитимуть по 500 євро щомісяця

Умова пілотної мотивації одна: автомобіль буде стояти в гаражі з травня по липень 2025 року. При цьому будь-який контроль за цим автомобілем не передбачений, оскільки на вказаний період учасники експерименту головного транспортного оператора австрійської столиці Wiener Linien здадуть номерні знаки реєстрації на відповідальне зберігання компанії.

Щоправда, щомісячна компенсація, яка в конвертації на українську гривню становить 21 515 грн, дістанеться не всім. Пілотний варіант розрахований на 40 власників автівок.

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Кожен учасник проєкту повинен проживати у Відні. Обов’язковою умовою також є вік – не менше 21 року, а також наявність водійського посвідчення категорії B та зареєстрований приватний автомобіль. При цьому працівникам компанії Wiener Linien брати участь у проєкті заборонено.

За дедлайном термін реєстрації для участі в проєкті спливає 16 лютого 2025 року. З усіх реєстрацій за допомогою наукової підтримки буде відібрано 40 власників. До кінця лютого 2025 року учасникам буде повідомлено, чи їх відібрано.

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"Ми хочемо уважно вивчити мотиви, що стоять за кожною мобільною поведінкою, і, звичайно, ми також хочемо зробити альтернативи володінню автомобілем більш привабливими, наприклад, громадський транспорт або пропозиції спільного використання", – написали в умовах проєкту організатори заходу.

Нині Відень визнано одним із найзручніших для життя міст у світі. З 2015 року власників річних квитків у столиці Австрії більше, ніж зареєстрованих автомобілів. У 18 районах Відня минулого року кількість автомобілів зменшилася, повідомляє організація мобільності VCÖ. Кількість автомобілів на 1000 жителів становить менш як 400 одиниць.