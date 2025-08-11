За плюшевую таксу водителю автобуса выписали штраф

Штраф наложила инспекция Управления общественного транспорта (ZTM). Как пишет miejskireporter.pl (Городской репортер), игрушечная такса за окном автобуса ездила привычным маршрутом в течение шести лет и никому не мешала, а наоборот – добавляла настроения и водителю, и пассажирам.

Плюшевая игрушка даже не ограничивала и не перекрывала боковой или передний обзор водителю Анне, которая уже 17 лет водит автобус, не имела ни совершенных ДТП, ни нарушений ПДД. Однако инспекции ZTM эта игрушка показалась угрозой эстетическому виду автобуса.

На этом основании транспортной компании PKS Grodzisk Mazowiecki, где работает женщина, пришло "письмо счастья" с требованием оплатить 799 злотых штрафа, что в конвертации будет 9 034 гривны. Вероятно, эту сумму взыщут с зарплаты водителя.

Фото: ФБ-страница Ania kierowniczka

Штраф хотя и немалый, но не очень пугает Анну, ее и сторонников возмутил формализм инспекторов. Она решила бороться за "права такс". Тем более, что собачка такса маленькая по росту и зеленая плюшевая такса не просто так в кабине автобуса.

Анна считает "вердикт" ZTM несправедливым. Во-первых, зеленая такса является официальным символом Solaris. Во-вторых, пассажиры хорошо реагируют на плюшевую игрушку. Именно поэтому Анна решила бороться за талисман и прекращение абсурдных штрафов в будущем.

"Водители боятся штрафов, а таксы прекрасно влияют на пассажиров. Мы не устраиваем "спектакль" и не оскорбляем чьи-то чувства таким талисманом. И мы точно не портим эстетику транспортного средства", – Анна отмечает в своем профиле в Facebook.

Зеленая такса считается символом низкопольных автобусов Solaris. Фото: из открытых источников

Работодатель Анны, PKS Grodzisk Mazowiecki, объявил о подаче апелляции на решение ZTM. Как это будет рассмотрено? Время покажет. Одно на данный момент кажется определенным: зеленую таксу пришлось снять с Solaris, которым управляет Анна. Разве что это дело создаст прецедент, или Анна получит разрешение на перевозку плюшевого животного за стеклом в кабине.

Пока зеленая такса примостилась за зеркалом в салоне, но есть надежда вернуть ее на то место, где она ездила на протяжении шести лет. Фото: ФБ-страница Ania kierowniczka

По словам директора транспортной компании, госпожу Анну не наказали, и она продолжает предоставлять свои услуги в обычном режиме.

Однако в общественном пространстве дело вызвало оживленную реакцию, в интернете и в СМИ прокатилась волна поддержки рядовой водительницы автобуса. Ее пассажиры и пользователи социальных сетей недовольны жестким решением относительно милого талисмана. Некоторые из пассажиров даже разместили видео, как радостно на остановке встречают автобус госпожи Ани и ее зеленую таксу (см. видео здесь).

Мало того, запущена петиция "ДА зеленой таксы на окне автобуса в Варшаве!", которая быстро набирает голоса в поддержку госпожи Анны и их любимой зеленой таксы в окне автобуса.