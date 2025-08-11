За плюшеву таксу водійці автобуса виписали штраф

Штраф наклала інспекція Управління громадського транспорту (ZTM). Як пише miejskireporter.pl (Міський репортер), іграшкова такса за вікном автобуса їздила звичним маршрутом упродовж шести років і нікому не заважала, а навпаки – додавала настрою і водійці, і пасажирам.

Плюшева іграшка навіть не обмежувала і не перекривала боковий чи передній огляд водієві Анні, яка вже 17 років водить автобус, не мала ні скоєних ДТП, ні порушень ПДР. Однак інспекції ZTM ця іграшка видалася загрозою естетичному вигляду автобуса.

Читайте також Які порушення фіксують камери на світлофорах у Варшаві

На цій підставі транспортній компанії PKS Grodzisk Mazowiecki, де працює жінка, надійшов "лист щастя" з вимогою сплатити 799 злотих штрафу, що в конвертації буде 9 000 гривень. Ймовірно, цю суму стягнуть із зарплати водія.

Фото: ФБ-сторінка Ania kierowniczka

Штраф хоча й чималий, але не дуже лякає Анну, її та прихильників збурив формалізм інспекторів. Вона вирішила боротися за "права такс". Тим паче, що собачка такса маленька на зріст і зелена плюшева такса не просто так в кабіні автобуса.

Анна вважає "вердикт" ZTM несправедливим. По-перше, зелена такса є офіційним символом Solaris. По-друге, пасажири добре реагують на плюшеву іграшку. Саме тому Анна вирішила боротися за талісман і припинення абсурдних штрафів у майбутньому.

Читайте також Зелена стрілка світлофора у Польщі означає не те, що в Україні

"Водії бояться штрафів, а такси чудово впливають на пасажирів. Ми не влаштовуємо «виставу» і не ображаємо чиїсь почуття таким талісманом. І ми точно не псуємо естетику транспортного засобу", – Анна зазначає у своєму профілі у Facebook.

Зелена такса вважається символом низькопідлогових автобусів Solaris. Фото: з відкритих джерел

Роботодавець Анни, PKS Grodzisk Mazowiecki, оголосив про подання апеляції на рішення ZTM. Як це буде розглянуто? Час покаже. Одне на цей час здається певним: зелену таксу довелося зняти з Solaris, яким керувала Анна. Хіба що ця справа створить прецедент, або Анна отримає дозвіл на перевезення плюшевої тварини за склом у кабіні.

Поки зелена такса примостилася за дзеркалом у салоні, але є надія повернути її на те місце, де вона їздила упродовж шести років. Фото: ФБ-сторінка Ania kierowniczka

За словами директора транспортної компанії, пані Анну не покарали, і вона продовжує надавати свої послуги у звичайному режимі.

Читайте також Кому можна їздити без "прав" у Польщі

Однак у суспільному просторі справа викликала жваву реакцію, в інтернеті та в ЗМІ прокотилася хвиля підтримки рядової водійки автобуса. Її пасажири та користувачі соціальних мереж незадоволені жорстким рішенням щодо милого талісмана. Деякі з пасажирів навіть розмістили відео, як радісно на зупинці зустрічають автобус пані Ані та її зелену таксу (див. відео тут).

Мало того, запущено петицію "ТАК зеленій таксі на вікні автобуса у Варшаві!", яка швидко набирає голоси в підтримку пані Анни та їх улюбленої зеленої таксі у вікні автобуса.