В период с 25 сентября по 29 октября инспекторы отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Днепропетровской области совместно с областными "дорожниками" проводили осенний комиссионный осмотр улиц, дорог и железнодорожных переездов области.

Чиновники фиксировали состояние улиц и дорог, аварийно-опасных участков, проверили готовность профильных организаций к зимнему периоду. Также инспекторы определили необходимые объемы ремонтных работ и необходимые меры по ликвидации недостатков в эксплуатационном содержании улично-дорожной сети.

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По результатам осмотра руководителям дорожно-коммунальных и железнодорожных организаций выдано 54 требования (предписания) на устранение выявленных недостатков. 31 информацию, которая содержит предложения по совершенствованию улично-дорожной сети, полицейские направили ответственным лицам.

К административной ответственности привлечены 56 должностных лиц дорожно-коммунальных и железнодорожных организаций.

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