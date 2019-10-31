У період з 25 вересня по 29 жовтня інспектори відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Дніпропетровської області спільно з обласними "дорожниками" проводили осінній комісійний огляд вулиць, доріг і залізничних переїздів області.

Посадовці фіксували стан вулиць та доріг, аварійно-небезпечних ділянок, перевірили готовність профільних організацій до зимового періоду. Також інспектори визначили необхідні обсяги ремонтних робіт та необхідні заходи з ліквідації недоліків в експлуатаційному утриманні вулично-дорожньої мережі.

Читайте також: Коли поліція може зупинити автомобіль

За результатами огляду керівникам дорожньо-комунальних та залізничних організацій видано 54 вимоги (приписи) на усунення виявлених недоліків. 31 інформацію, що містить пропозиції щодо вдосконалення вулично-дорожньої мережі, поліцейські направили відповідальним особам.

До адміністративної відповідальності притягнуто 56 посадових осіб дорожньо-комунальних та залізничних організацій.

Читайте також: Пес застряг у бампері після аварії і "катався" так майже цілу годину