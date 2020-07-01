Работники Укртрансбезопасности обнаружили грузовик с перегрузкой более 50 тон.

На габаритно-весовом пункте вблизи Умани инспекторы Укртрансбезопасности в Черкасской области обнаружили грузовик массой 93 тонны (из разрешенных 40 тонн). Водитель не имел разрешений на тяжеловесные перевозки, поэтому инспекторы составили на транспортное средство соответствующие материалы и начислили штраф в размере 34 тысячи гривен, а также плату за проезд в размере 5 377 евро.

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Нарушитель уплатил за перегрузку в государственный бюджет Украины 160 860,64 грн.

С начала года это наибольший перегруз транспортного средства, которое удалось зафиксировать на Уманском ГВК.

Напомним, что рекордный штраф за перегрузку в Украине составил 154 тысячи евро..