Працівники Укртрансбезпеки виявили вантажівку із перевантаженням понад 50 тон.

На габаритно-ваговому пункті поблизу Умані інспектори Укртрансбезпеки у Черкаській області виявили вантажівку масою 93 тони (із дозволених 40 тон). Водій не мав дозволів на великовагові перевезення, тому інспектори склали на транспортний засіб відповідні матеріали та нарахували штраф у розмірі 34 тисячі гривень, а також плату за проїзд у розмірі 5377 євро.

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Порушник сплатив за перевантаження до Державного бюджету України 160860,64 грн.

З початку року це найбільше перевантаження транспортного засобу, яке вдалось зафіксувати на Уманському ГВК.

Нагадаємо, що рекордний штраф за перевантаження в Україні становив 154 тисячі євро..