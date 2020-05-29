Новая система может обеспечить до 9 млрд грн дополнительных поступлений на ремонт и строительство дорог
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения платы за использование автомобильных дорог общего пользования" (№3544), который предусматривает введение платы за проезд грузовых транспортных средств.
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Авторы документа, зарегистрированного 27 мая, – депутаты от фракции "Слуга народа". На сегодня, 29 мая, проект находится на рассмотрении в комитетах.
Главные цели нововведений:
- увеличение дохода дорожного фонда в Украине;
- установление “справедливого” подхода к сбору средств на развитие дорог пользователей дорожной инфраструктуры;
- обеспечение имплементации европейского законодательства в части платы за проезд.
Сбор за проезд планируют взимать с транспортных средств с максимальной разрешенной общей массой 12 тонн и более. Для этого будут использовать спутниковые технологии (системы GNSS).
Депутаты считают, что новая система может обеспечить до 9 млрд грн дополнительных поступлений на ремонтно-строительные работы. Точная сумма зависит от среднего тарифа (1,0-3,0 грн/км) и протяженности дорог.
На первом этапе реализации авторы документа предлагают подготовить законодательную базу. Параллельно с этим разработать порядок взимания платы с учетом требований нормативов ЕС. При этом необходимо определить оператора и разработать техзадание для разработки системы.
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Авторы считают, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета. Для этого привлекут инвестиции, окупаемость которых может составить 3 года.