Новая система может обеспечить до 9 млрд грн дополнительных поступлений на ремонт и строительство дорог

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения платы за использование автомобильных дорог общего пользования" (№3544), который предусматривает введение платы за проезд грузовых транспортных средств.

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Авторы документа, зарегистрированного 27 мая, – депутаты от фракции "Слуга народа". На сегодня, 29 мая, проект находится на рассмотрении в комитетах.

Главные цели нововведений:

увеличение дохода дорожного фонда в Украине;

установление “справедливого” подхода к сбору средств на развитие дорог пользователей дорожной инфраструктуры;

обеспечение имплементации европейского законодательства в части платы за проезд.

Сбор за проезд планируют взимать с транспортных средств с максимальной разрешенной общей массой 12 тонн и более. Для этого будут использовать спутниковые технологии (системы GNSS).

Депутаты считают, что новая система может обеспечить до 9 млрд грн дополнительных поступлений на ремонтно-строительные работы. Точная сумма зависит от среднего тарифа (1,0-3,0 грн/км) и протяженности дорог.

На первом этапе реализации авторы документа предлагают подготовить законодательную базу. Параллельно с этим разработать порядок взимания платы с учетом требований нормативов ЕС. При этом необходимо определить оператора и разработать техзадание для разработки системы.

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Авторы считают, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета. Для этого привлекут инвестиции, окупаемость которых может составить 3 года.