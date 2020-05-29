Нова система може забезпечити до 9 млрд грн додаткових надходжень на ремонт і будівництво доріг

У Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування" (№3544), який передбачає введення плати за проїзд вантажних транспортних засобів.

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Автори документа, зареєстрованого 27 травня, - депутати від фракції "Слуга народу". Станом на сьогодні, 29 травня, проект знаходиться на розгляді в комітетах.

Головні цілі нововведень:

збільшення доходу дорожнього фонду в Україні;

встановлення «справедливого» підходу до збору коштів на розвиток доріг користувачів дорожньої інфраструктури;

забезпечення імплементації європейського законодавства в частині плати за проїзд.

Збір за проїзд планують стягувати з транспортних засобів з максимальною дозволеною загальною масою 12 тонн і більше. Для цього будуть використовувати супутникові технології (системи GNSS).

Депутати вважають, що нова система може забезпечити до 9 млрд грн додаткових надходжень на ремонтно-будівельні роботи. Точна сума залежить від середнього тарифу (1,0-3,0 грн / км) і протяжності доріг.

На першому етапі реалізації автори документа пропонують підготувати законодавчу базу. Паралельно з цим розробити порядок справляння плати з урахуванням вимог нормативів ЄС. При цьому необхідно визначити оператора і розробити техзавдання для розробки системи.

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Автори вважають, що реалізація проекту не потребує додаткових витрат з бюджету. Для цього залучать інвестиції, окупність яких може скласти 3 роки.