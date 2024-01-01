За редкий Lamborghini Veneno Coupe в Монреале просят 13,9 миллиона долларов

Автомобиль продается в статусе ультраредкой модели. На одометре чуть меньше 1000 миль. Впервые машина была показана на Женевском автосалоне 2013 года как гоночный прототип с допуском для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Автомобиль, пишет moderncarcollector.com, создан в честь 50-летия Lamborghini. Veneno базируется на Aventador, но выводит его дизайн и производительность на другой уровень. Благодаря своим острым углам, скульптурным линиям и заметным аэродинамическим характеристикам Veneno разработан для максимальной прижимной силы и скорости.

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Его агрессивная передняя панель имеет крупные воздухозаборники и угловатый капот, тогда как задняя часть может похвастаться массивным регулируемым в трех направлениях крылом. Шарма добавляют четыре выхлопных наконечника, изготовленные из легкого углеродного волокна.

В моторной нише Veneno хорошо чувствует себя усовершенствованная версия 6,5-литрового двигателя V12 Aventador. Lamborghini модифицировала двигатель с увеличением воздухозаборников и уникальной выхлопной системой, повысив его мощность до 740 лошадиных сил.

Изображение VIa John Scotti Luxury Prestige

Эта мощность разгоняет Veneno с 0-60 миль/ч (96,5 км/ч) всего за 2,8 секунды и достигает максимальной скорости 221 миль/ч (355,6 км / ч), что делает его одним из самых быстрых автомобилей своего времени, разрешенных на дорогах.

Ценник в 13,9 миллиона долларов соответствует эксклюзивности и исторической ценности автомобиля. Для сравнения: начальная цена в новом виде купе Veneno составляла более 4 миллионов долларов. Затем стоимость начала расти из-за ограниченного производства и культового статуса.

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Lamborghini выпустила всего 13 единиц Veneno, четыре из которых были купе. Из них лишь три единицы были доступны для частной покупки, а четвертый остался в музее Lamborghini.

Это не первый раз, когда Veneno появляется на рынке. В 2016 году другое купе было выставлено за 11 миллионов долларов. Найдет ли это особенное купе покупателя по его цене вопрос, еще неизвестно, но само по себе его присутствие подчеркивает статус Veneno как очень желанного предмета коллекционирования.