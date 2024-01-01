На аукцион выставили электрокар возрастом 111 лет

Владелицей раритетного электромобиля в течение века была госпожа Энн Пис Ролз из Вирджинии. Только в сентябре 2002 года машину приобрели и вывезли из поместья Ролз. Конечно, без частичной реставрации дальше не обошлось. Об этом говорится на сайте аукциона Mecum.

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Сообщается, что "несколько электрических и механических систем были восстановлены или заменены, включая батареи, систему управления, главные редукторы и главный двигатель".

Тогдашним разработчикам следует отдать должное в отношении конфигурации кузова. Можно ездить с жесткой крышей, но при необходимости она снимается. На это место для летнего туризма устанавливается откидной верх, что превращает Waverley Model 93 EV в кабриолет.

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Не карета, а полноценное авто

Внешне электромобиль похож на карету, но это все-таки автомобиль со всеми присущими ему атрибутами. Здесь внутри есть даже панель приборов. Правда, там минимум датчиков – один показывает уровень батареи в вольтах на левой части и в амперах с правой стороны, а другой – индикатор заряда батареи.

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Кроме этого, на принадлежность к автомобилю указывают другие атрибуты. В первую очередь это педали в передней части пола, Г-образный рычаг руля, передние электрические фары в виде фонарей и плафоны задних и передних габаритов с лампочками.

Среди новых устройств здесь добавилось бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать батареи от стандартной розетки 120 вольт. Также заменены шины, но колеса остались оригинальные, как и шестерни привода.

С комфортом в дальнее путешествие

Интерьер осовременен. Кроме красиво прошитого сиденья и спинки из красной кожи и такого же цвета быльцами по бокам, здесь использовано ковровое покрытие из серой толстой ткани на пол и кожаную обивку с теплоизоляционным наполнителем всего салона.

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Салон получился герметичным и светлым благодаря большому ветровому стеклу, боковым и задним окнам. Кстати, стекло в левых и правых дверях здесь в обычной раме, его при необходимости можно поднимать и опускать.

Какой запас хода имеет электромобиль в нынешнем состоянии с новыми батареями и двигателем – не сообщается, но на время выпуска в первичном техническом исполнении он мог преодолеть на одном заряде от 130 до 160 километров, расстояние пробега зависело от рельефа, состояния дороги и, конечно, времени года.

Потомки кое-что взяли у предков

В нескольких публикациях мировых СМИ этот лот с Waverley Model 93 EV уже назвали редким, а рейтинговый мировой ресурс Carscoops даже вынес в заголовок сравнение "Waverley Model 93 EV 1913 года - это OG Tesla".

Правда, родственных связей между этими двумя брендами не существует. Отдельные наработки тогдашнего производителя актуальны и сегодня, чем воспользовалась Tesla, но не более. Корни компании Waverley, как пишет Conceptcarz, уходят в 1898 год, когда Indiana Bicycle Company объединилась с American Electric Vehicle Company of Chicago.

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Велосипедная компания Indiana была частью American Bicycle Company, которой владел полковник Альберт А. Поуп. Это был первый автомобиль с электроприводом, предложенный компанией Pope.

В 1904 году автомобили Waverley были переименованы в Pope-Waverley; другие предприятия Pope также пережили изменения названий подобным образом в течение этого времени. Производство Pope-Waverley продолжалось до 1908 года, когда компания испытала финансовые трудности.

В 1909 году отдел Waverley был продан его основателям и бывшим сотрудникам, WC Johnson, HH Rice и WB Cooley. Компания Waverley продолжала свою деятельность с 1909 по 1916 год.

Выставленный на продажу автомобиль выпущен в годы расцвета компании и на то время он был инновационным транспортным средством нового поколения. За какую сумму продадут в августе этот электрокар, не берутся прогнозировать даже эксперты, но это точно будет четырехзначное число в американских долларах.