На аукціон виставили електрокар віком 111 років

Власницею раритетного електромобіля протягом століття була пані Енн Піс Ролз із Вірджинії. Лише у вересні 2002 року машину придбали й вивезли з маєтку Ролз. Звісно, без часткової реставрації далі не обійшлося. Про це йдеться на сайті аукціону Mecum.

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Повідомляється, що "кілька електричних і механічних систем було відновлено або замінено, включаючи батареї, систему керування, головні редуктори та головний двигун".

Тодішнім розробникам слід віддати належне щодо конфігурації кузова. Можна їздити з жорстким дахом, але за потреби він знімається. На це місце для літнього туризму встановлюється відкидний верх, що перетворює Waverley Model 93 EV в кабріолет.

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Не карета, а повноцінне авто

Зовні електромобіль схожий на карету, але це все-таки автомобіль з усіма притаманними йому атрибутами. Тут всередині є навіть панель приладів. Щоправда, там мінімум датчиків – один показує рівень батареї в вольтах на лівій частині та в амперах з правого боку, а інший – індикатор заряду батареї.

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Окрім цього, на належність до автомобіля вказують інші атрибути. В першу чергу це педалі в передній частині підлоги, Г-подібний важіль керма, передні електричні фари у вигляді ліхтарів та плафони задніх і передніх габаритів з лампочками.

З-поміж нових пристроїв тут додався бортовий зарядний пристрій, що дозволяє заряджати батареї від стандартної розетки 120 вольт. Також замінено шини, але колеса залишилися оригінальні, як і шестерні приводу

З комфортом у далеку мандрівку

Інтер'єр осучаснено. Окрім гарно прошитого сидіння та спинки з червоної шкіри й такого ж кольору бильцями по боках, тут використано килимове покриття з сірої товстої тканини на підлогу та шкіряну оббивку з теплоізоляційним наповнювачем всього салону.

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Салон вийшов герметичним та світлим завдяки великому вітровому склу, боковим та заднім віконницям. До речі, скло у лівих та правих дверях тут у звичайній рамі, його при потребі можна підіймати та опускати.

Який запас ходу має електромобіль в нинішньому стані з новими батареями та двигуном – не повідомляється, але на час випуску в первинному технічному виконанні він міг подолати на одному заряді від 130 до 160 кілометрів, відстань пробігу залежала від рельєфу, стану дороги та, звісно, пори року.

Нащадки дещо взяли у предків

У кількох публікаціях світових ЗМІ цей лот з Waverley Model 93 EV вже назвали рідкісним, а рейтинговий світовий ресурс Carscoops навіть виніс у заголовок порівняння "Waverley Model 93 EV 1913 року — це OG Tesla".

Щоправда, родинних зав’язків між цими обома брендами не існує. Окремі напрацювання тодішнього виробника актуальні й сьогодні, чим скористалася Tesla, але не більше. Коріння компанії Waverley, як пише Conceptcarz, сягають 1898 року, коли Indiana Bicycle Company об’єдналася з American Electric Vehicle Company of Chicago.

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Велосипедна компанія Indiana була частиною American Bicycle Company, якою володів полковник Альберт А. Поуп. Це був перший автомобіль з електроприводом, запропонований компанією Pope.

У 1904 році автомобілі Waverley були перейменовані на Pope-Waverley; інші підприємства Pope також пережили зміни назв подібним чином протягом цього часу. Виробництво Pope-Waverley тривало до 1908 року, коли компанія зазнала фінансових труднощів.

У 1909 році відділ Waverley був проданий його засновникам і колишнім співробітникам, WC Johnson, HH Rice і WB Cooley. Компанія Waverley продовжувала свою діяльність з 1909 по 1916 рік.

Виставлений на продаж автомобіль випущено в роки розквіту компанії й на той час він був інноваційним транспортним засобом нового покоління. За яку суму продадуть у серпні цей електрокар, не беруться прогнозувати навіть експерти, але це точно буде чотиризначне число в американських доларах.