За рідкісний Lamborghini Veneno Coupe у Монреалі просять 13,9 мільйона доларів

Автомобіль продається у статусі ультрарідкісної моделі. На одометрі трохи менше як 1000 миль. Вперше машину показано на Женевському автосалоні 2013 року як перегоновий прототип з допуском для експлуатації на дорогах загального користування.

Автомобіль, пише moderncarcollector.com, створено на честь 50-річчя Lamborghini. Veneno базується на Aventador, але виводить його дизайн і продуктивність на інший рівень. Завдяки своїм гострим кутам, скульптурним лініям і помітним аеродинамічним характеристикам Veneno розроблено для максимальної притискної сили та швидкості.

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Його агресивна передня панель має великі повітрозабірники та кутастий капот, тоді як задня частина може похвалитися масивним регульованим у трьох напрямках крилом. Шарму додають чотири вихлопні наконечники, виготовлені з легкого вуглецевого волокна.

В моторній ніші Veneno добре почувається вдосконалена версія 6,5-літрового двигуна V12 Aventador. Lamborghini модифікувала двигун зі збільшенням повітрозабірників і унікальною вихлопною системою, підвищивши його потужність до 740 кінських сил.

Зображення VIa John Scotti Luxury Prestige

Ця потужність розганяє Veneno з 0-60 миль/год (96,5 км/год) лише за 2,8 секунди та досягає максимальної швидкості 221 миль/год (355,6 км/год), що робить його одним із найшвидших автомобілів свого часу, дозволених на дорогах.

Цінник в 13,9 мільйона доларів відповідає ексклюзивності та історичній цінності автомобіля. Для порівняння: початкова ціна в новому стані купе Veneno становила понад 4 мільйони доларів. Потім вартість почала зростати через обмежене виробництво та культовий статус.

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Lamborghini випустила лише 13 одиниць Veneno, чотири з яких були купе. З них лише три одиниці були доступні для приватної покупки, а четвертий залишився в музеї Lamborghini.

Це не перший раз, коли Veneno з'являється на ринку. У 2016 році інше купе було виставлено за 11 мільйонів доларів. Чи знайде це особливе купе покупця за його ціною питання, ще невідомо, але сама по собі його присутність підкреслює статус Veneno як дуже бажаного предмета колекціонування.