Ответственность за это нарушение зависит от обстоятельств, при которых произошло нарушение.

Уже неоднократно доказано, что во время общения за рулем по телефону реакция водителя замедляется, даже если он говорит с использованием системы “свободные руки”. Если же держит телефон в руках, это мешает ему управлять органами управления автомобиля, поэтому последствия могут быть еще хуже, – например, ДТП.

Еще опаснее отправлять во время движения СМС, поскольку тогда внимание водителя не сосредоточено на дороге.

Кстати Можно ли пользоваться телефоном на АЗС

Согласно украинскому законодательству, водителю запрещено во время движения автомобиля пользоваться мобильным телефоном, держа его в руке (п.п. 2.9. д ПДД). Что касается разговоров через систему “свободные руки”, то никаких запретов в ПДД не прописано.

Именно поэтому, если инспектор полиции увидит водителя, который общается во время движения автомобиля по телефону, держа его в руках, имеет полное право его остановить и привлечь к ответственности.

Какой штраф за разговор водителя по телефону?

Если разговор по телефону не привел ни к каким последствиям, то штраф составляет 510 грн. (ч.2 ст.122 КУоАП). Постановление выносится инспектором на месте остановки.

Если же эти действия заставили других участников дорожного движения изменить скорость, направление движения или принять другие меры безопасности, то штраф составляет уже 1 445 грн. или лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года (ч.5 ст.122 КУоАП). В этом случае инспектор составляет протокол, который передается в суд.

Когда изымаются “права” за разговор по телефону?

Вместе с составлением протокола инспектор изымает временно водительское удостоверение до решения дела в суде. Водительское удостоверение хранится в отделении полиции до принятия решения судом по делу. На это время водителю выдается временный талон на право управления.

Таким образом, за разговор по телефону за рулем инспектор может наложить штраф или изъять водительское удостоверение и передать дело на рассмотрение суда.

При этом, наличие факта нарушения не освобождает инспектора от обязанности провести рассмотрение дела, как это предусмотрено законом или составить протокол по предусмотренной процедуре. Если же эта процедура не соблюдена, то штраф является незаконным.