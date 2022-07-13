Відповідальність за це порушення залежить від обставин, за яких відбулось порушення.

Вже неодноразово доведено, що під час спілкування за кермом по телефону реакція водія сповільнюється, навіть якщо він говорить з використанням системи “вільні руки”. Якщо ж тримає телефон в руках, це заважає йому керувати органами управління автомобіля, тому наслідки можуть ще гірші, – наприклад, ДТП.

Ще небезпечніше відправляти під час руху СМС, оскільки тоді увага водія не зосереджена на дорозі.

До речі чи можна користуватись телефоном на АЗС

Згідно українського законодавства, водієві заборонено під час руху автомобіля користуватися мобільним телефоном, тримаючи його у руці (п.п. 2.9. д ПДР). Щодо розмов через систему “вільні руки”, то жодних заборон у ПДР не прописано.

Саме тому якщо інспектор поліції побачить водія, який спілкується під час руху автомобіля телефоном, тримаючи його в руках, має повне право його зупинити та притягнути до відповідальності.

Який штраф за розмову водія по телефону?

Якщо розмова через телефон не призвела до жодних наслідків, то штраф становить 510 грн. (ч.2 ст.122 КУпАП). Постанова виноситься інспектором на місці зупинки.

Якщо ж ці дії примусили інших учасників дорожнього руху змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів безпеки, то штраф становить вже 1445 грн. або позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року (ч.5 ст.122 КУпАП). У цьому випадку інспектор складає протокол, який передається до суду.

Коли вилучаються “права” за розмову телефоном?

Разом зі складенням протоколу інспектор вилучає тимчасово посвідчення водія до вирішення справи у суді. Посвідчення водія зберігається у відділенні поліції до прийняття рішення судом по справі. На чай час водієві видається тимчасовий талон на право керування.

Таким чином, за розмову через телефон за кермом інспектор може накласти штраф або вилучити посвідчення водія та передати справу на розгляд суду.

При цьому, наявність факту порушення не звільняє інспектора від обов’язку провести розгляд справи, як це передбачено законом чи скласти протокол за передбаченою процедурою. Якщо ж цієї процедури не дотримано, то штраф є незаконним.