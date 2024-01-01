За сколько можно купить новые или подержанные шины в интернете

В 2025 году цены на новые и подержанные автошины выросли - в среднем на 11%. Об этом говорится в исследовании, распространенном OLX Украина в марте 2025 года. Крупнейший портал частных объявлений проанализировал актуальные цены на покупку новых и подержанных шин, дисков и колес для легковых авто.

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Новые и подержанные летние шины

Самыми популярными, как по количеству отзывов (то есть реакций пользователей на объявления), так и по количеству объявлений, есть шины диаметром от 15 до 19 дюймов – почти 70 тыс. объявлений. По сравнению с февралем 2024 года количество объявлений выросло на 9%, а количество отзывов пользователей на 7%.

Шины диаметром 15 дюймов самые дешевые - 2000 грн за единицу новые и 1131 грн за подержанные. Шины 16 дюймов - самые популярные на рынке, они будут стоить 2750 грн за новые и 1400 грн за подержанные. Стоимость других размеров:

17 дюймов - 3290 грн новые и 1600 грн подержанные.;

18 дюймов - 4000 грн новые и 1900 грн бывшие в употреблении;

19 дюймов - 5000 грн новые и 2330 грн бывшие в употреблении.

В среднем подержанные шины стоят вдвое дешевле и пользуются большим спросом у покупателей - 89% от всех отзывов в феврале 2025 года.

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Новые и подержанные диски

Диски на легковые авто дороже шин. За год они в среднем подорожали на 11%. Количество отзывов выросло на 8%, а количество объявлений – на 10%. Медианные цены по состоянию на конец февраля 2025 года:

15 дюймов - 2200 грн новые и 1000 грн подержанные;

16 дюймов - 3500 грн новые и 2000 грн бывшие в употреблении;

17 дюймов - 5273 грн новые и 3000 грн бывшие в употреблении;

18 дюймов - 6922 грн новые и 4091 грн бывшие в употреблении;

19 дюймов - 8500 грн новые и 6000 грн бывшие в употреблении.

93% от всех отзывов были именно на бывшие в употреблении диски.

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Новые и подержанные колеса в сборе

Это самая дорогая категория, ведь в стоимость входят и шины, и диски. Здесь также средняя стоимость за год выросла на 11%, а количество отзывов и объявлений - на 10%. Медианные цены по состоянию на конец февраля 2025 года:

15 дюймов - 2200 грн новые и 3000 грн бывшие в употреблении;

16 дюймов - 3200 грн новые и 5400 грн бывшие в употреблении;

17 дюймов - 5700 грн новые и 10 000 грн бывшие в употреблении;

18 дюймов - 9450 грн новые и 12 144 грн бывшие в употреблении;

19 дюймов - 28 816 грн новые и 18 217 грн бывшие в употреблении.

95% всех отзывов именно на бывшие в употреблении колеса в сборе. Цена на новые колеса в сборе ниже из-за того, что обычно в этой категории пользователи продают запасные колеса/докатки, а также колеса на стальных дисках. В то же время среди подержанных преобладают предложения на легкосплавных или кованых дисках.

Стоимость автомобильных шин, дисков и колес зависит от состояния и диаметра - чем больше размер колес, тем они дороже. Самыми популярными среди автомобилистов являются шины 16 и 17 диаметра. Подавляющее большинство пользователей рассматривают для покупки именно подержанные варианты.