За скільки можна купити нові чи вживані шини в інтернеті

У 2025 році ціни на нові та вживані автошини зросли — в середньому на 11%. Про йдеться у дослідженні, розповсюдженому OLX Україна у березні 2025 року. Найбільший портал приватних оголошень проаналізував актуальні ціни на купівлю нових та вживаних шин, дисків та коліс для легкових авто.

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Нові та вживані літні шини

Найпопулярнішими, як за кількістю відгуків (тобто реакцій користувачів на оголошення), так і за кількістю оголошень, є шини діаметром від 15 до 19 дюймів – майже 70 тис. оголошень. У порівнянні з лютим 2024 року кількість оголошень зросла на 9%, а кількість відгуків користувачів на 7%.

Шини діаметром 15 дюймів найдешевші — 2000 грн за одиницю нові та 1131 грн за вживані. Шини 16 дюймів — найпопулярніші на ринку, вони коштуватимуть 2750 грн за нові та 1400 грн за вживані. Вартість інших розвірів:

17 дюймів - 3290 грн нові та 1600 грн вживані.;

18 дюймів - 4000 грн нові та 1900 грн вживані;

19 дюймів - 5000 грн нові та 2330 грн вживані.

В середньому вживані шини коштують вдвічі дешевше й користуються більшим запитом у покупців — 89% від усіх відгуків у лютому 2025 року.

Як вибрати шини для свого авто? Дослідіть тестування різних шин, які проводять автомобільні ЗМІ та шинні експерти. Шини Continental в таких тестах зазвичай займають перші місця. Рекламна інформація

Нові та вживані диски

Диски на легкові авто дорожчі за шини. За рік вони в середньому здорожчали на 11%. Кількість відгуків зросла на 8%, а кількість оголошень – на 10%. Медіанні ціни станом на кінець лютого 2025 року:

15 дюймів - 2200 грн нові та 1000 грн вживані;

16 дюймів - 3500 грн нові та 2000 грн вживані;

17 дюймів - 5273 грн нові та 3000 грн вживані;

18 дюймів - 6922 грн нові та 4091 грн вживані;

19 дюймів - 8500 грн нові та 6000 грн вживані.

93% від усіх відгуків були саме на вживані диски.

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Нові та вживані колеса в зборі

Це найдорожча категорія, адже у вартість входять і шини, і диски. Тут також середня вартість за рік зросла на 11%, а кількість відгуків та оголошень — на 10%. Медіанні ціни станом на кінець лютого 2025 року:

15 дюймів - 2200 грн нові та 3000 грн вживані;

16 дюймів - 3200 грн нові та 5400 грн вживані;

17 дюймів - 5700 грн нові та 10 000 грн вживані;

18 дюймів - 9450 грн нові та 12 144 грн вживані;

19 дюймів - 28 816 грн нові та 18 217 грн вживані.

95% усіх відгуків саме на вживані колеса в зборі. Ціна на нові колеса в зборі нижча через те, що зазвичай в цій категорії користувачі продають запасні колеса/докатки, а також колеса на стальних дисках. Водночас серед вживаних переважають пропозиції на легкосплавних або кованих дисках.

Вартість автомобільних шин, дисків та коліс залежить від стану та діаметру — чим більший розмір коліс, тим вони дорожчі. Найпопулярнішими серед автомобілістів є шини 16 та 17 діаметру. Переважна більшість користувачів розглядають для купівлі саме вживані варіанти.