"Свежий" корейский автомобиль на аукционе в Америке можно купить от 2600 до 6800 долларов.

Многие Hyundai Sonata с ГБО возят из Кореи, но в Америке можно найти версии только с бензиновым двигателем. Также, в отличие от корейских версий, американские много укомплектованы – нередко в таких машинах есть адаптивный круиз-контроль, 9 подушек безопасности, вентиляция, электроподогрев сидений и др.

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В продаже на страховых аукционах США представлены Hyundai Sonata начиная с 2006 года выпуска в последующих поколениях: V (2004-2008 года выпуска), VI (2009-2014 года выпуска), VII (2014-2019 года выпуска) и VIII (с 2020 года). Но лидирующие позиции на Copart и IAAI занимают авто 2011, 2013 и 2015 года выпуска с показателями 40642, 36147, 27902 автомобилей авто соответственно, сообщает Bidhistori.

Самая популярная Hyundai Sonata 7 поколения комплектовалась тремя вариантами силовых установок: 1.6, 2.0 гибрид и 2.4 литра. Они работали совместно с 6-ступенчатыми механическими или автоматическими коробками.

В 2021 на автомобильных торговых площадках США дешевле всего торговались авто 2017 года: от 2636 долл. в феврале и до 3318 долл. в апреле. Машины, выпущенные в 2018 году, можно было купить по минимальной цене 4302 долл. в феврале, а максимума в 4713 долл. она достигла в апреле. Наиболее свежие Hyundai Sonata 2019 в январе стоили 5625 долл., а в феврале – 6876 долл.

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Максимальное количество авто 2017 года было представлено на Copart и IAAI в марте (181 авто), а минимум – в феврале (99 авто). В феврале в продаже было представлено 52 Hyundai Sonata 2018 года и всего 52 авто 2019 года. В январе и марте покупателям предлагалось 99 авто 2018 года и 91-90 авто 2019 года.

В текущем году Hyundai Sonata 2020 года выпуска можно было дешевле всего купить в январе за 9160 долл., в то время как максимальная цена на нее на страховых аукционах Copart и IAAI была в феврале – 10154 долл. А вот авто 2021 года выпуска самыми дешевыми были в феврале (9072 долл.), а наиболее дорогими – в апреле (10883 долл.).