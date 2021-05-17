"Свіжий" корейський автомобіль на аукціоні в Америці можна купити від 2600 до 6800 доларів.

Багато Hyundai Sonata з ГБО возять з Кореї, але в Америці можна знайти версії тільки з бензиновим двигуном. Також, на відміну від корейських версій, американські багато укомплектовані – нерідко в таких машинах є адаптивний круїз-контроль, 9 подушок безпеки, вентиляція, електропідігрів сидінь та ін.

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У продажу на страхових аукціонах США представлені Hyundai Sonata починаючи з 2006 року випуску в наступних поколіннях: V (2004-2008 року випуску), VІ (2009-2014 року випуску), VІІ (2014-2019 року випуску) і VІІІ (з 2020 року). Але лідируючі позиції на Copart і IAAI займають авто 2011, 2013 і 2015 року випуску з показниками 40642, 36147, 27902 автомобілів авто відповідно, повідомляє Bidhistori.

Найпопулярніша Hyundai Sonata 7 покоління комплектувалася трьома варіантами силових установок: 1.6, 2.0 гібрид і 2.4 літра. Вони працювали спільно з 6-ступінчастими механічними або автоматичними коробками.

У 2021 на автомобільних торгових майданчиках США найдешевше торгувалися авто 2017 року: від 2636 дол. у лютому і до 3318 дол. у квітні. Машини, випущені в 2018 році, можна було купити за мінімальною ціною 4302 дол. у лютому, а максимуму в 4713 дол. вона досягла в квітні. Найбільш свіжі Hyundai Sonata 2019 в січні коштували 5625 дол., а в лютому – 6876 дол.

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Максимальна кількість авто 2017 року було представлено на Copart і IAAI в березні (181 авто), а мінімум – в лютому (99 авто). В лютому у продажу було представлено 52 Hyundai Sonata 2018 року і всього 52 авто 2019 року. У січні та березні покупцям пропонувалося 99 авто 2018 року та 91-90 авто 2019 року.

У поточному році Hyundai Sonata 2020 року випуску можна було найдешевше купити в січні за 9160 дол., в той час як максимальна ціна на неї на страхових аукціонах Copart і IAAI була в лютому – 10154 дол. А ось авто 2021 року випуску найдешевшими були в лютому (9072 дол.), а найбільш доржчими – у квітні(10883 дол.).