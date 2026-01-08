За три "гуманитарные" машины мужчина запросил 17 800 долларов США

Следствием точно установлен факт продажи по коммерческой цене трех автомобилей. В деле фигурируют Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 и Mazda BT-50.

Как говорится на ФБ-странице Одесской специализированной прокуратуры, организатору незаконного владения автомобилями для их дальнейшей продажи уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют преступление уголовного характера – продажа автомобилей, ввезенных как гуманитарная помощь.

Ввез без налогов, но продал с выгодой

Следствием установлено факты "заключения сделок, направленных на передачу прав пользования и владения товарами гуманитарной помощи, с предоставлением прибыли, совершенном в значительном размере, по предварительному сговору группы лиц во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)"

Суть дела классическая: фигурант дела в октябре 2025 года действовал в сговоре с неустановленными лицами. Их еще предстоит установить. Подозреваемый организовывал ввоз на территорию Украины двух транспортных средств в упрощенном порядке для нужд благотворительной организации. Еще один автомобиль был завезен как гуманитарный груз ранее и находился в его фактическом владении.

Ввез как “гуманитарные” машины, но переквалифицировал их в рыночные для продажи. Фото: Одесская прокуратура

Все перечисленные транспортные средства (Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 и Mazda BT-50) фигурант для получения прибыли выставил на продажу на одном из интернет-ресурсов.

Продано за 17 800 долларов США

Желающие приобрести технику нашлись. Один из покупателей намеревался приобрести машины для ВС Украины. Подозреваемый предложил тому передать в пользование и владение все три автомобиля за 17 800 долларов США.

Предложение оказалось подходящим. Покупатель согласился и через посредника передал 2000 долларов США в качестве задатка.

По окончательному расчету из рук в руки деньги перешли в январе 2026 года. Это произошло на днях. Практически сразу после фактической передачи транспортных средств вместе с документами и получения остатков суммы средств, фигуранта задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Арестовали дельца сразу, “не отходя от кассы”. Фото: Одесская прокуратура

Может выйти на свободу, если есть почти миллион гривен

Фигуранта дела прикрыли. Но выйти на свободу шанс есть: содержание под стражей суд может пересмотреть после внесения залога на сумму 998 400 гривен.