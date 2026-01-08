За три "гуманітарні" машини чоловік запросив 17 800 доларів США

Слідством достеменно встановлено факт продажу за комерційною ціною трьох автомобілів. У справі фігурують Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 та Mazda BT-50.

Як йдеться на ФБ-сторінці Одеської спеціалізованої прокуратури, організатору незаконного володіння автомобілями для їх подальшого продажу вже повідомили про підозру. Йому інкримінують злочин кримінального визначення – продаж автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога.

Ввіз без податків, але продав з вигодою

Слідством встановлено факти "вкладання правочинів, спрямованих на передачу прав користування та володіння товарами гуманітарної допомоги, з наданням прибутку, вчиненому в значному розмірі, за попередньою змовою групи осіб під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)"

Суть справи класична: фігурант справи у жовтні 2025 року діяв у змові з невстановленими особами. Їх ще мають встановити. Підозрюваний організовував ввезення на територію України двох транспортних засобів у спрощеному порядку для потреб благодійної організації. Ще один автомобіль був завезений як гуманітарний вантаж раніше та перебував у його фактичному володінні.

Ввіз як “гуманітарні” машини, але перекваліфікував їх у ринкові для продажу. Фото: Одеська прокуратура

Усі перераховані транспортні засоби (Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 та Mazda BT-50) фігурант задля отримання прибутку виставив на продаж на одному з інтернет-ресурсів.

Продано за 17 800 доларів США

Бажаючі придбати техніку знайшлися. Один із покупців мав намір придбати машини для ЗС України. Підозрюваний запропонував тому передати у користування та володіння всі три автомобілі за 17 800 доларів США.

Пропозиція виявилася слушною. Покупець погодився й через посередника передав 2000 доларів США в якості завдатку.

За остаточним розрахунком з рук в руки гроші перейшли в січні 2026 року. Це сталося днями. Практично одразу після фактичної передачі транспортних засобів разом із документами та отримання залишків суми коштів, фігуранта затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

Арештували ділка відразу, “не відходячи від каси”. Фото: Одеська прокуратура

Може вийти на волю, якщо є майже мільйон гривень

Фігуранта справи прикрили. Але вийти на волю шанс є: утримання під вартою суд може переглянути після внесення застави на суму 998 400 гривень.