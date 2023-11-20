Забастовки польских перевозчиков ощутимо пошатнули украинский рынок, заставив трейдеров вспомнить горячую пору 2022 года, когда страна потеряла 100% источников поставок топлива. В самом сложном положении оказались трейдеры автомобильного газа.

Польские перевозчики заблокировали три крупнейших контрольно-пропускных пункта: «Дорогуск-Ягодин», «Корчёва-Краковец» и «Хребинное-Рава-Русская». Основное требование – отмена транспортного «безвиза», который Украина получила от Евросоюза в 2022 году. Бастующие считают, что украинские перевозчики составляют им недобросовестную конкуренцию, забирая на себя часть грузового потока. Проведение забастовки согласовало польское правительство.

Читайте также: Забастовка польских перевозчиков: автогаз начал исчезать с украинских АЗС, дизель на очереди

Проблемы возникли не только с выездом в Польшу, но и на въезде в Украину. «Если из Рава-Русской газовозам удалось проехать, то на Ягодине все стоит», — комментировал ситуацию один из трейдеров.

На минувшей неделе Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщало, что на границе по обе стороны находятся более 20 тыс. транспортных средств. Украинские пограничники заявили, что в Краковке и Рави-Русской их польские коллеги пропускали максимум два автомобиля в час.

Следует отметить, что напряжение на границах начало расти еще в октябре, когда резко увеличились объемы агроэкспорта. Система «еЧерга» фиксировала очередь по всем направлениям в 9–14 дней, тогда как еще летом было 3–4 дня.

Слабое звено

Осложнения на польской границе больнее всего ударили по сжиженному газу. Причина — более 30% импорта или 20% всего рынка этого горючего попадает в Украину именно через польский участок границы.

Некоторый разбаланс начал наблюдаться еще в октябре, когда вступили в силу изменения в Таможенный кодекс. В частности, был введен жесткий документарный контроль над происхождением ресурса. С 17 октября импортер должен предоставлять таможне пакет документов на всю цепочку поставки ресурса, начиная от производителя. Несмотря на заранее объявленные изменения, не все топливные компании оказались готовы к новым бюрократическим правилам, что привело к увеличению времени растаможки ресурса, а в некоторых случаях даже отказа в растаможке с последующим дефицитом, который отразился на ценах.



Итак, начиная с октября, импорт газа из Польши и стран Балтии начал сокращаться. В среднем за девять месяцев 2023 года по этим направлениям было поставлено 52,7 тыс. тонн LPG в месяц, а в октябре уже 35,3 тыс. тонн. Забастовки дополнительно высушили это направление: с 6 по 12 ноября импорт газа по этому направлению уменьшился на 55% до 4,7 тыс. тонн по сравнению с неделей ранее.

Провал импорта привел к дефициту и усиленному спросу на газ внутреннего производства. С начала ноября средняя стоимость LPG на аукционе «Украинской энергетической биржи» выросла по некоторым лотам до 64 тыс. грн/тонна, или более чем на 30% по сравнению с началом октября.

Читайте также: Депутаты предлагают втрое увеличить акциз на автогаз

Проблема заключается также в ограниченном количестве газовозов, которых значительно меньше бензовозов. По словам участников рынка, если раньше газовоз делал четыре ходки за границу в месяц, то сейчас – одну. Соответственно, пропорционально меньше горючего удается завезти.

"Мы не успеваем привезти необходимый объем, поэтому наши АЗС вынуждены простаивать без ресурса", — рассказали в одной из топливных компаний. В середине ноября отсутствие автогаза на АЗС фиксировалось не только в малых, но даже в национальных автозаправочных сетях.

Поиск альтернатив

Проблемы на мероприятии толкнули рынок на юг. Ожидаемо это направление оказалось не очень готовым к этому. "В настоящее время в Румынии газ распродан на месяц вперед", — прокомментировал ситуацию один из импортеров. Кроме того, украинско-румынских КПП газовозам тоже приходится ждать: согласно сервису «еЧерга», по состоянию на 17 ноября очередь составляла десять дней.

Блокада автоперевозок автоматически привела к увеличению спроса на железнодорожные поставки. Те, кто ориентировался на железную дорогу и раньше, в этой ситуации оказались в крайне выигрышной ситуации, ведь закупочные цены на газ выросли несущественно, а на внутреннем рынке взмыли до невиданных высот. По информации участников рынка, объемы законтрактованных железнодорожных партий газа выросли с 20 до 35 тыс. т.

По большому кругу

В преддверии анонсированных забастовок импортеры светлых нефтепродуктов тоже заметно нервничали, но быстро стабилизировали ситуацию. В первую очередь потому, что, в отличие от газа, относительные показатели автоимпорта бензина и дизтоплива через польскую границу 2023 года не превышают 10%.

Да, по бензину рынок вообще не испытал существенных проблем. С ними столкнулись разве что несколько игроков, сделавших ставку на автомобильные поставки. "Мы пытаемся перевести часть продукта на железную дорогу, но бензин с севера Польши приходится везти по большому кругу через Словакию и Румынию", — рассказал источник в компании UPG, которая является крупнейшим автоимпортером бензина.

В начале несколько напряженными выглядели поставщики дизеля, но быстро прошло. Большой автомобильный парк и диверсифицированные каналы снабжения сделали свое дело. Кроме того, сыграло на руку украинскому рынку понижение европейских котировок. Это позволило пройти недолгий период турбулентности без ценовых скачков, а затем перейти к снижению. В середине ноября рынок уже находился в привычном для себя статусе профицита. Характерно, что это, несмотря на проблемы с поляками, а также фактическое закрытие поставок из Молдовы и Болгарии.



Логичным выходом из ситуации стала переориентация на железнодорожный транспорт. Согласно данным enkorr, в октябре поставки дизеля по железной дороге выросли на 37%.

Договорится пока не могут

Сейчас украинское правительство пытается урегулировать ситуацию, но результата не достигает. «Пытаемся искать компромиссы, чтобы увеличить пропускную способность и выполнять уже заключенные меморандумы, но это сложно. Предложили польским властям запустить полосы для пустых грузовиков на ЧП «Угринов-Долгобычув» и «Грушев-Будомеж». Ждем ответ еще раз», — сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Известно, что одним из предложений украинской стороны было беспрепятственное движение топливовозов, потому что они работают исключительно на обеспечение внутренних потребностей Украины и даже теоретически не могут конкурировать польским перевозчикам. Но она была отвергнута, как и остальные предложения.

Читайте также: Оптовые цены на автогаз стремительно растут

Пока украинские чиновники считают, что единственным путем разблокирования границы является отмена Варшавой разрешения на проведение забастовки. Ситуацию усугубляет властная турбулентность, поскольку старое правительство Польши уже ушло, а новое еще не сформировано.

Тем временем украинский рынок не стоит на месте. Все больше импортеров меняют маршруты, следуя из Польши в Словакию и Румынию. Конъюнктура способствует, потому что сверхвысокие логистические расходы покрываются понижением закупочных цен.

Более того, существуют все предпосылки для уменьшения цен на АЗС как на бензин, так и на дизтопливо. Этот процесс уже начался, некоторые сети снизили цены на бензин на 1–2 грн/л.

А вот охлаждение перегретых цен на сжиженный газ придется ждать подольше. В течение одной-двух недель возможно снижение дефицита, после чего цены теоретически должны пойти вниз. И если на отдельных станциях стоимость уже достигла 36 грн/л, нормальный уровень должен быть около 27 грн/л, что соответствует 50% от цены бензина.

Словакия может поддержать Польшу

Украинский топливный рынок переварил и худшие ситуации, как, например, весной 2022 года, когда было потеряно 100% источников снабжения. Как видим, сохранил рынок гибкость и сейчас. Но, кажется, экзамен еще будет продолжаться.

16 ноября словацкие перевозчики заявили о солидарности с польскими коллегами и недовольстве украинскими коллегами. Была проведена часовая предупредительная забастовка, которая может перерасти в аналог польского протеста. Соответствующий запрос к властям транспортники уже направили.

Между тем, румыны и молдаване прекрасно пользуются ситуацией и заявляют об оживлении перевозок, в частности железнодорожных.