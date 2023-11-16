Цены на газ на аукционе достигли новых высот. В закупке газ уже стоит 35,07 грн/л, и это должно привести к неизбежному росту розничных цен на АЗС.

На торгах Украинской энергетической биржи 15 ноября стоимость сжиженного газа некоторых партий подскочила до 65 000–65 500 грн/т. Средняя стоимость газа Укргаздобычи увеличилась на 3 241 грн/т, до 63 814 грн/т, Укрнафты - на 1 163 грн, до 61 101 грн/т.

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Суммарно на торги было выставлено 5263 т газа. Не нашлось покупателя всего на 4 машины на удаленном базисе УГО.

«Укрнафте» в течение часа-полтора удалось реализовать все лоты. Начальная цена на газ компании была 59 981 грн/т, но в ходе торгов стоимость ресурса на одном из базисов достигала 64 000-65 000 грн/л. Большая часть газа была продана в среднем по ценам, попадающим в диапазон, 61 000-62 000 грн/л. «Спрос был высоким, но не все компании оказались готовы платить за газ такие деньги», – прокомментировал участник аукциона.

Цены на LPG «Укргаздобыча» были выше цен на газ «Укрнафты», поэтому и торги продолжались дольше. На аукционе было продано 86% всего выставленного компанией продукта. Начальная стоимость ресурса составила 60574 грн/л. В ходе торгов максимальный прирост составил 4 000 грн.

На аукционе частных добывающих компаний стоимость газа увеличилась до 60 480 грн/т, что на 2 000 грн выше, чем на прошлой неделе.

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Представители государственных продавцов не скрывают недоумение результатами последних двух аукционов. «Мы выставляем все, что можем и чего не можем, и наблюдаем, как участники дерутся за те объемы и каждый раз загоняют цену на новые уровни», – говорит представитель одной из компаний-производителей.

Сотрудник второго продавца отметил, что сложившаяся цена явно ажиотажная, однако именно таковы реалии рынка. «Мы видим, что среди покупателей десятки компаний разного масштаба, сформированная цена высока, но она рыночная», – говорит менеджер госкомпании. По его словам, импортом больше обеспечены трейдеры-перепродавцы, а не представители розничного рынка.

Как правило, основной спрос на аукционах формируют розничные сети, импортные контракты которых не покрывают потребности в заправках. Они покупают дорогостоящий ресурс на аукционе и экономически разбавляют его более дешевым импортным.

Согласно данным агентства А-95, по состоянию на первую половину ноября импортные поставки в адрес большинства розничных сетей покрывают объемы их продаж в среднем на 15-20%. С заметным опережением темпов октября по импорту идет только компания Надежда.

Сложившаяся в стране цена поставила АЗС, не имеющие собственного импортного ресурса, перед выбором: либо торговать в минус, либо вообще сворачивать торговлю. «Стоимость на аукционе 64 000 грн/т эквивалентна 35,07 грн/л. И речь идет только о себестоимости. Как потом его реализовывать?! – задает риторический вопрос небольшой трейдер.

Стоимость газа у компаний, перепродающих собственный импортный ресурс, тоже неподъемна. Да, предложения как на западной, так и на южной на границе есть, но дешевле 57 тыс. грн газа у трейдеров не найти. И все же, по словам оптовиков, продажи идут. «Спрос какой-никакой, но есть. В лоб экономика не числится, однако иногда АЗС в стратегическом плане выбирают убытки в коротком периоде вместо потери клиентуры. Ну и есть же обязательства по безналичной продаже», – говорит импортер на юге. Он отмечает, что на фоне автомобильной блокады в Польше водные каналы уже раскачиваются и количество предложений будет только расти.

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Напомним, что ажиотажный спрос на ресурс внутреннего производства был вызван проблемами с доставкой импортного продукта. Долговременные очереди на границе, а затем и забастовка польских перевозчиков привели к значительному сокращению поставок газа автомобильным транспортом.

Украинские компании сейчас ищут пути доставки через Румынию и Словакию. С одной стороны, это позволяет обойти очереди на польской границе, а с другой – привело к очереди на украинско-словацком КПП. Поиск новых более длительных маршрутов приведет к росту стоимости зарубежного ресурса, но с такими ценами на внутреннем рынке импортировать газ все равно будет выгодно.