Ціни на газ на аукціоні досягли нових висот. У закупці газ вже коштує 35,07 грн/л і це має призвести до неминучого зростання роздрібних цін на АЗС.

На торгах Української енергетичної біржі 15 листопада вартість скрапленого газу деяких партій підскочила до 65 000-65 500 грн/т. Середня вартість газу «Укргазвидобування» збільшилась на 3 241 грн/т, до 63 814 грн/т, «Укрнафти» – на 1 163 грн, до 61 101 грн/т.

Читайте також: Депутати пропонують втричі збільшити акциз на автогаз

Сумарно на торги було виставлено 5 263 т газу. Не знайшлося покупця лише на 4 машини на віддаленому базисі УГВ.

«Укрнафті» протягом години-півтори вдалося реалізувати всі лоти. Початкова ціна на газ компанії була 59 981 грн/т, але під час торгів вартість ресурсу на одному з базисів досягала 64 000-65 000 грн/л. Більшу частину газу було продано в середньому за цінами, які потрапляли в діапазон, 61 000-62 000 грн/л. «Попит був високим, але не всі компанії виявилися готовими платити за газ такі гроші», – прокоментував учасник аукціону.

Ціни на LPG «Укргазвидобування» були вищими за ціни на газ «Укрнафти», тому й торги тривали довше. На аукціоні було продано 86% всього виставленого компанією продукту. Початкова вартість ресурсу становила 60 574 грн/л. Під час торгів максимальний приріст становив 4 000 грн.

На аукціоні приватних видобувних компаній вартість газу збільшилася до 60 480 грн/т, що на 2 000 грн вище, ніж минулого тижня.

Читайте також: Страйк польських перевізників: автогаз почав зникати з українських АЗС, дизель на черзі

Представники державних продавців не ховають здивування результатами останніх двох аукціонів. «Ми виставляємо все, що можемо і чого не можемо, й спостерігаємо, як учасники б’ються за ті обсяги і щоразу заганяють ціну на нові рівні», – каже представник однієї з компаній-виробників.

Співробітник другого продавця зазначив, що сформована ціна явно ажіотажна, проте саме такі наразі реалії ринку. «Ми бачимо, що серед покупців десятки компаній різного масштабу, сформована ціна висока, але вона ринкова», – каже менеджер держкомпанії. З його слів, імпортом більше забезпечені трейдери-перепродавці, а не представники роздрібного ринку.

Як правило, основний попит на аукціонах формують роздрібні мережі, імпортні контракти яких не покривають потреб заправок. Вони купують дорогий ресурс на аукціоні й економічно розбавляють його більш дешевим імпортним.

Згідно з даними «А-95», станом на першу половину листопада імпортні постачання на адресу більшості роздрібних мереж покривають обсяги їхніх продажів у середньому на 15-20%. З помітним випередженням темпів жовтня по імпорту йде лише компанія «Надєжда».

Ціна, що склалася в країні, поставила АЗС, які не мають власного імпортного ресурсу, перед вибором: або торгувати у мінус, або взагалі згортати торгівлю. «Вартість на аукціоні 64 000 грн/т еквівалентна 35,07 грн/л. І це йдеться тільки про собівартість. Як потім його реалізовувати?!» – ставить риторичне питання невеликий трейдер.

Вартість газу у компаній, що перепродають власний імпортний ресурс, також непідйомна. Так, пропозиції як на західному, так і на південному на кордоні є, але дешевше за 57 тис. грн газу в трейдерів не знайти. І все ж таки, зі слів гуртовиків, продажі йдуть. «Попит який-не-який, але є. У лоб економіка не рахується, проте іноді АЗС у стратегічному плані обирають збитки у короткому періоді замість втрати клієнтури. Ну і є ж зобов’язання за безготівковим продажем», – каже імпортер на півдні. Він зазначає, що на тлі автомобільної блокади водні канали вже розкачуються і кількість пропозицій надалі тільки зростатиме.

Читайте також: Польський кордон можуть перекрити до кінця року

Нагадаємо, що ажіотажний попит на ресурс внутрішнього виробництва було викликано проблемами з доставкою імпортного продукту. Довготривалі черги на кордоні, а потім і страйк польських перевізників призвели до значного скорочення постачань газу автомобільним транспортом.

Українські компанії наразі шукають шляхи доставки через Румунію й Словаччину. З одного боку, це дає змогу оминути черги на польському кордоні, а з іншого – призвело до черг на українсько-словацькому КПП. Пошук нових, більш тривалих маршрутів призведе до зростання вартості зарубіжного ресурсу, але з такими цінами на внутрішньому ринку імпортувати газ все одно буде вигідно.