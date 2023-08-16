Ассоциация полиции американского штата Массачусетс сообщила, что поймала водителя Mercedes-Benz, который на специальной полосе дороги, где имеют право ездить только с пассажирами, передвигался с… манекеном.

В Калифорнии на этом же мошенничестве также задержан водитель, посадивший на место пассажира манекен. Дело в том, что по американским ПДД для оптимизации насыщенного транспортного трафика зарезервирована специальная полоса HOV, по которой могут ехать автомобили только с двумя и более людьми в салоне.

Как правило, такая полоса менее загружена, поэтому скорость там больше. Итак, хитрецы покупают манекен и выдают его за пассажира. Для правдоподобности на ту фигуру натягивают рубашку, пиджак, галстук, парик или усы и даже солнцезащитные очки и шляпу.

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Издалека пристегнутый поясом безопасности такой манекен действительно напоминает настоящего человека. Камера видеофиксации не отличает имитацию от подлинного человека. Это только вблизи можно разглядеть, хотя и не всегда.

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Вообще, ничего противозаконного в том, что водитель везет на пассажирском сиденье манекен, полиция не видит. По всей вероятности, такой молчаливый собеседник нужен тем, кто любит в пути разговаривать. Если бы даже на том сиденье рядом с водителем в изысканном вечернем платье была почти реалистичная японская кукла из секс-шопа, то и здесь у полицейских не было бы никаких претензий – предпочтения и частная жизнь водителей патрульную полицию не интересует.

Вот с таким лже-пассажиром ездил водитель в Калифорнии. Фото: CHP Marin

Но если водитель с таким пассажиром выехал на полосу HOV, то это уже реальное нарушение закона с элементами обмана и мошенничества. Поскольку манекены не считаются пассажирами на таких полосах HOV, это уже противозаконно. Оба обнаруженных случая для водителей закончились не очень отрадно.

Когда в Калифорнии дорожный патруль остановил на шоссе 101 возле бульвара Игнасио водителя машины, его очень удивила позиция пассажира – ни одной мимики на лице, ни одного движения и молчит, на вопросы не реагирует. Хорошо одетый пассажир оказался манекеном, хотя водитель ему даже макияж сделал. Не помогло.

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Полицейский за неоправданное использование полосы HOV наложил на водителя штраф в размере 490 долларов. А вот в штате Массачусетс тарифная сетка другая, там нарушитель практически не пострадал: минимальный штраф составляет всего 50 долларов для тех, кто нарушает правила впервые.

А этот пассажир-манекен катался на неразрешенных полосах в штате Массачусетс. Фото: boston.com

Однако информация пошла и теперь патрульные стали более тщательно присматриваться к тому, кто едет в салоне с водителем и правильно ли едет в этой полосе HOV для двух и более людей.

"Пусть это будет напоминанием о том, что полоса HOV зарезервирована для транспортных средств с двумя или более людьми-пассажирами. Манекены, собаки таковыми не считаются: наши дороги должны быть безопасными, а водители должны соблюдать правила дорожного движения", - отметили в полицейском ведомстве.