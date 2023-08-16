Асоціація поліції американського штату Массачусетс повідомила, що спіймала водія Mercedes-Benz, який на спеціальній смузі дороги, де мають право їздити лише з пасажирами, пересувався з… манекеном.

В Каліфорнії на цьому ж шахрайстві також затримано водія, котрий на місце пасажира посадив манекен. Річ у тому, що за американськими ПДР для оптимізації насиченого транспортного трафіку зарезервована спеціальна смуга HOV, якою можуть їхати автомобілі лише з двома і більше людьми в салоні.

Як правило, така смуга менш завантажена, тому швидкість там більша. Отож, хитруни купують манекен і видають його за пасажира. Для правдивості на ту фігуру натягають сорочку, піджак, краватку, перуку чи вуса і навіть сонцезахисні окуляри склом та капелюха.

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Здалеку оперезаний паском безпеки такий манекен і справді нагадує справжню людину. Камера відеофіксації не відрізняє імітацію від справжньої людини. Це лише зблизька можна розгледіти, хоча й не завжди.

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Взагалі нічого протизаконного в тому, що водій везе на пасажирському сидінні манекен, поліція не вбачає. Цілком імовірно, що такий мовчазний співрозмовник потрібен тим, хто любить у дорозі розмовляти. Якби навіть на тому сидінні поруч з водієм у вишуканій вечірній сукні була майже реалістична японська лялька з секс-шопу, то і тут у поліцейських не було б жодних претензій – вподобання та приватне життя патрульних не цікавить.

Ось з таким вдаваним пасажиром їздив водій у Каліфорнії. Фото: CHP Marin

Але якщо водій з таким вдаваним пасажиром виїхав на смугу HOV, то тут уже реальне порушення закону з елементами обману та шахрайства. Оскільки манекени не вважаються пасажирами на таких смугах HOV, то це вже протизаконно. Обидва виявлені випадки для водіїв закінчилися не дуже втішно.

Коли у Каліфорнії дорожній патруль зупинив на шосе 101 біля бульвару Ігнасіо водія фургона, то його дуже здивувала позиція пасажира – жодної міміки на обличчі, жодного поруху і мовчить, на запитання не реагує. Добре одягнений пасажир виявився манекеном, хоча водій йому навіть макіяж зробив. Не допомогло.

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Поліцейський за невиправдане використання смуги HOV наклав на водія штраф у розмірі 490 доларів. А ось у штаті Массачусетс тарифна сітка інша, там порушник практично не постраждав: мінімальний штраф становить лише 50 доларів для тих, хто порушує правила вперше.

А цей пасажир-манекен катався на недозволених смугах у штаті Массачусетс. Фото: boston.com

Однак інформація пішла і тепер патрульні стали ретельніше приглядатися до того, хто їде в салоні з водієм і чи правильно їде у тій смузі HOV для двох і більше людей.

"Нехай це буде нагадуванням про те, що смуга HOV зарезервована для транспортних засобів з двома або більше ЛЮДЬМИ-пасажирами. Манекени, собаки такими не вважаються: наші дороги мають бути безпечними, а водії повинні дотримуватись правил дорожнього руху", — зазначили у поліцейському відомстві.