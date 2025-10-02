Зачем наш соотечественник покусал польскую полицейскую машину

Инцидент произошел в Мазовии. По вызову в отношении мужчины, который угрожал своим соотечественникам, вызвали полицию. Об этом факте рассказала на своем сайте radiomaryja.pl. Ничего подобного в своей практике полицейские из городка Терезин (Сохачевский район, Мазовецкое воеводство) еще не знали и не видели.

Как выяснилось, в минувшее воскресенье в полицейский участок поступило сообщение о нетрезвом и агрессивном гражданине Украины. Мужчина бросался криминальными угрозами двум людям, которые также имели гражданство Украины.

Свою агрессию мужчина не остановил даже по требованию полицейских. 28-летний дебошир не собирался успокаиваться и после того, как его поместили в патрульную машину. Он выплеснул свою злость на дверях полицейской машины, схватившись зубами за прокладку и откусив ее часть. Кроме того, он еще и повредил лакокрасочное покрытие автомобиля.

Патрульные признали уникальность этого случая: полицейские автомобили служат в разных условиях и пережили сотни вмешательств, но "кусание – это то, с чем они сталкиваются впервые".

Агрессивно настроенного гражданина Украины взяли под стражу. В главном управлении полиции Сохачева ему предъявлено три обвинения в уголовных угрозах и повреждении имущества.

Оказалось, что мужчина ранее имел проблемы с законом в Польше. Именно поэтому полиция обратилась в Пограничную службу Польши с просьбой о его выдворении.

Во вторник 28-летнего мужчину передали украинской пограничной службе.