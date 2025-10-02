Навіщо наш співвітчизник покусав польську поліцейську машину

Інцидент стався у Мазовії. За викликом щодо чоловіка, який погрожував своїм співвітчизникам, викликали поліцію. Про цей факт розповіла на своєму сайті radiomaryja.pl. Нічого подібного у своїй практиці поліцейські з містечка Терезін (Сохачевський район, Мазовецьке воєводство) ще не знали й не бачили.

Як з'ясувалося, минулої неділі до поліцейського відділка надійшло повідомлення про нетверезого та агресивного громадянина України. Чоловік погрожував двом українцям.

Свою агресію чоловік не зупинив навіть на вимогу поліцейських. 28-річний бешкетник не збирався заспокоюватися й після того, як його помістили до патрульної машини. Він виплеснув свою злість на дверях поліцейської машини, схопившись зубами за прокладку і відкусивши її частину. Крім того, він ще й пошкодив лакофарбове покриття автомобіля.

Патрульні визнали унікальність цього випадку: поліцейські автомобілі служать у різних умовах і пережили сотні втручань, але "кусання – це те, з чим вони стикаються вперше".

Агресивно налаштованого громадянина України взяли під варту поліції. У головному управлінні поліції Сохачева йому висунуто три звинувачення у кримінальних погрозах та пошкодженні майна.

Виявилося, що чоловік раніше мав проблеми із законом у Польщі. Саме тому поліція звернулася до Прикордонної служби Польщі з проханням вислати його з країни.

У вівторок 28-річного чоловіка передали українській прикордонній службі.