Фото удивительного автомобиля на сайте объявлений обратило наше внимание на забытую тему: борьба ретроавтомобилей за жизнь в те годы, когда все почитатели старины считались, мягко говоря, странными людьми. "Авто 24" собрал информацию о жутких переработках ретроавтомобилей в ХХ в.

Специфика рыночной ситуации в советский период сделала из имеющихся ретромашин нечто особенное. В отличие от других стран их почти не собирали в музеях, не реставрировали и не вывозили на фестивали. Их в большинстве своем… эксплуатировали, как обычный транспорт. А поскольку с годами это становилось все сложнее, сами машины становились все менее похожими на себя. Оставаясь при этом на ходу.

Интересный автомобиль появился в продаже под названием Willys 663 Station Wagon. Вполне возможно, на самом деле внутри Willys MB (Ford GPW) времен Второй Мировой.

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Полезные трофеи

Вплоть до середины 1980-х на дорогах украинских городов и городков можно было увидеть самые настоящие ретрокары в возрасте до полувека. А еще десяток лет до того встречались среди них настоящие раритеты – представительские седаны, заряженные родстеры и большие кабриолеты. Но с течением времени остались в основном модели среднего "калибра": Mercedes 170V (W136), BMW 326, BMW 321, Opel Kapitan. В основном машины были немецкие, изредка мог попасться какие-нибудь Peugeot или Fiat. И все без исключения – выпуска конца 1930-х – начала 1940-х.

Откуда их столько? Тогда ни у кого не возникал этот вопрос: трофеи. После победы во Второй Мировой войне согласно документам Ялтинской и Потсдамской конференций в число репараций был включен автотранспорт, в количестве от 50 тыс. до 100 тыс. Специальные трофейные команды собирали пригодные для дальнейшей эксплуатации легковые и грузовые машины и аккумулировали их на специальных площадках. Откуда они распределялись по предприятиям и гражданам.

BMW 326 в оригинале и в приспособленном к жизни виде: решетки от "Запорожца" и "Москвича", поворотники от "Жигулей", фары от "Газона" и бампер от чего-то тоже раритетного.

Чтобы приобрести легковушку, нужно было быть старшим офицером, кавалером некоторых орденов или иметь другие заслуги. Десятки тысяч трофейных машин заполнили улицы городов и загородные шоссе, в том числе и на территории Украины.

Но со временем автопром начал тиражировать "Победы", "Москвичи", "Волги" и "Запорожцы". Трофейные иномарки стали немодными, но не отправились в утиль – обеспеченные владельцы их продали или подарили подчиненным, родственникам, соседям. Потому что транспорт оставался транспортом, тем более в стране, где царил на него дефицит.

Живое ретро

Истинную ценность подержанных трофейных машин вплоть до конца 1960-х мало кто осознавал. Тем более, что абсолютное большинство из них и особой ценности не составляло – потому что это были массовые, распространенные в свое время модели. О представительских лимузинах и кабриолетах работы лучших европейских ателье мы сейчас не говорим, потому что они до периода жуткого тюнига в Союзе не дожили – их выкупили немногочисленные ценители.

Редкая даже в пору своей молодости Tatra 87 ранних серий: немного помята, фары и бамперы уже от "Волги" (фото из книги Л. Гоголева "Ретроавтомобили на улицах Киева").

Попав к владельцам без высокого социального статуса, машины почтенного возраста с давно выработанным ресурсом начали массово выходить из строя. Запчастей к ним в то время в принципе не могло быть – и тут началось самое страшное. Мотор от "Победы", рессоры от “Волги” и ведущий мост от "Москвича" - это еще полбеды, часто такой апгрейд хотя бы не калечил внешность раритета. Хуже, когда вместо плоского или V-образного лобового стекла вваривали кусок "волговской" крыши с ее панорамной "лобовухой".

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Хуже всего пришлось внедорожникам (хотя они и не были трофеями, их тоже было много) – Willys и ГАЗ-67. Поскольку они имели утилитарный открытый кузов, его пытались усовершенствовать для эксплуатации в гражданской жизни. Фанерные двери, крыша из оцинковки и жестяные борта на заклепках – чего только не сделаешь, чтобы не мерзнуть зимой!

Страшно, но практично: багажник от "Москвича", просто приваренный к ретроавтомобилю сзади. Часто также брали похожую корму от "Волги".



Поскольку в МРЭО в ту пору уже никто не знал, как в оригинале выглядел, скажем, Fiat/NSU 1500 или BMW 326, все это без особых проблем регистрировалось и перерегистрировалось. То же со светотехникой, фарами и фонарями: оно может и понятно, что кусок крыла ГАЗ-51 с его же фарами не очень подходит когда-то роскошному Mercedes`у, но дорогу ведь надо освещать – то почему бы и нет?

Вымирание

Ближе к 1980-м в киевских дворах стало появляться все больше этих иномарок в виде недвижимости. Десятки, а в масштабах республики – сотни довоенных машин стали ненужными, а значит и не достойными, чтобы занимать место в дефицитных гаражах, и их просто выставляли на улицу. К примеру, прямо в центре столицы можно было увидеть на вечной стоянке голубой Adler Unior с оригинальной подвеской, во дворах на Подоле несколько лет стоял засыпанный сухими листьями "стосемидесятый" Mercedes, а сколько их было оставлено в старых квадратах дворов на Печерске, и по частным усадьбам в окрестностях города…

Второе дыхание

В начале украинской Независимости трофейные иномарки получили новый спрос. Их ценность проявилась в документах. Сплошь и рядом в техпаспорте довоенных иномарок писалась только марка авто, без указания модели, иногда даже год проставлялся “от фонаря”. Так что владельцу таких документов удавалось оформить трофею "замену кузова" - на кузов от машины той же марки более позднего поколения. А фактически менялась вся машина. То есть ловкий гражданин под документы некоего "Опеля" 1938 г.в. получал, например, вполне живенький Opel Kadett 1982 г.в.

Киев, Крещатик. Судя по еще не восстановленным домам, это первые годы после войны. Из отечественной техники в кадре – только троллейбус ЯТБ.

Эта схема не продержалась долго, но многие экземпляры довоенных раритетов благодаря ей были найдены и окончательно истреблены. Сегодня за последними трофейными автомобилями "на документах" охотятся коллекционеры винтажной техники. Провернуть сделку по вышеупомянутому алгоритму сегодня уже не удастся, но в некоторых случаях это возможность получить хоть какие-то документы на раритетную машину, которая уже есть в коллекции, но не имеет никаких бумаг.

Так что там "Виллис"?

А с Willys'ом 1940 г.в. из объявления мы тоже попытались разобраться. Модели этой американской марки с индексом 663 Station Wagon мы не нашли ни в одном каталоге – ни за 1940-й, ни за другие годы.

Вот такой образ получил утилитарный Wllys MB (он же Ford JPW) после полувека эксплуатации в советских условиях.

Сравнение изображений показало, что и более поздние модели марки, по архитектуре похожие на машину из объявления, имеют существенные отличия – например, у “нашей” более сложный борт с подоконником.

Да и автомобиль в формате брутального полевого внедорожника американцы начали выпускать только в 1941-м. То есть перед нами – фактически самоделка на базе Willys MB, ведь владелец утверждает, что агрегаты внутри именно "виллисовские". Исторической ценности собой не представляет, но может представлять интерес из-за наличия хоть какого-то техпаспорта. Но нам хотелось бы надеяться, что эта машина попадет в руки колекционеров машин-самоделок прошлого века. Тем более видно, что над автомобилем когда-то хорошо поработали и он не такой уж и простенький, как может показаться на первый взгляд.

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