Длинные зимние вечера вот-вот сменятся весенней суетой – дачными хлопотами, пикниками и тому подобным. То есть мы еще имеем время, удобное для устранения больших и малых проблем, накопившихся в нашем автомобиле за зимний период.

Зимний сезон – наиболее строгий по отношению к автомобилю. На котором остаются многочисленные отметины, как видимые, так и скрытые где-то внутри. Чтобы повреждения и другие проблемы не имели для машины тяжелых последствий, их надо вовремя устранить. "Авто24" подскажет, на что надо обратить внимание в первую очередь.

Если за лакокрасочным покрытием не ухаживать много зим и лет, в конце концов оно станет таким. Поэтому важно вовремя устранить повреждения краски



Вопрос по кузову

Самое страшное, чем может навредить автомобилисту зима, это дать старт коррозии кузова. После мойки внимательно осмотрите лакокрасочное покрытие; также очень желательно проверить нижнюю часть кузова – днище и колесные арки. К слову, днище и колесные арки также нужно тщательно помыть.

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Все повреждения надо устранить, особенно те, где видно голый металл – иначе в каждой такой точке начнется процесс ржавления и через год-два деталь придется как минимум перекрашивать.

Даже если кузов оцинкованный, полученные сколы нужно обязательно закрыть. Лучше использовать последовательно грунт, краску и лак

Cколы краски можно закрасить с помощью мини-кисточки или обычной спички, главное перед этим тщательно вычистить место ремонта. Днище кузова стоит исследовать с особым вниманием, ведь у него почти наверняка зимой были контакты с наледями, а то и со скрытыми в сугробах бордюрами. Поврежденное вследствие этого антикоррозийное покрытие надо восстановить.

Влага в салоне

Занесенная на ботинках вода, тем более подсоленная противогололедными реагентами, может очень навредить кузову. Под коврами и в других потаенных местах будут образовываться такие себе компрессы, откуда начнут разрастаться очаги коррозии. Ей будет способствовать и в целом влажный воздух в салоне. Поэтому так важно после зимы убрать из машины влажные коврики, забытые под сиденьями и в дверях салфетки для протирания окон и все то, что может задерживать в себе влагу. Освобожденный от подобных накопителей салон нужно хорошо просушить, оставив машину на солнце с приоткрытыми окнами.

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Проблемы ходовой

Если зима была снежной и морозной, ходовой части приходилось работать в особенно напряженном режиме. Поэтому именно после зимы часто приходится заменять сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы. То, что машина на расшатанной подвеске гремит – еще полбеды, хуже то, что в таких условиях авто хуже управляется и замедляется, особенно на неровной дороге.

В ходовой части современных авто достаточно шарниров, которые активно изнашиваются зимой. К счастью, в целом все узлы долговечны

Поэтому с приближением весны стоит как минимум провести диагностику подвески и рулевого управления. Ну а после переобувания в летнюю резину очень рекомендуется проверить и отрегулировать углы установки колес (так называемый сход-развал).

Дворники

Стеклоочиститель – мелочь, от которой напрямую зависит безопасность движения, ведь через грязное стекло можно не увидеть других участников дорожного движения и попасть в ДТП. Резинки стеклоочистителей очень страдают во время движения по льду и примерзшему к стеклу снегу, поэтому именно весной они начинают оставлять на лобовом стекле неочищенные секторы и полосы. К счастью, это та послезимняя проблема, которую можно решить быстрее всего – надо просто поменять щетки.

После работы в таких условиях дворники весной приходится менять.

Заодно обратите внимание на омыватель стекла: одинаково ли форсунки подают на него воду? Если нет, выясните, почему так, ведь причиной может быть не засорение, а трещина в трубопроводе, что в самый неподходящий момент превратится в разрыв и лишит вас обзора.

Под капотом

Не вдаваясь в подробности, скажем, что в зимних условиях быстрее, чем летом, стареют свечи с высоковольтными проводами, приводные ремни навесного оборудования, некоторые разъемы проводки. Это проявляется как перебои в работе двигателя, нештатные звуки и отказ отдельных электроприборов. Большинство из этих проблем рядовой водитель не решит самостоятельно, и тем не менее, устранение таких неполадок нельзя откладывать на потом – из-за них в один неласковый день машина может остановиться где-то в чистом поле.

Если АКБ пережила зиму, она почти обязательно прослужит и летний сезон. Но аккумулятор нужно подзарядить и возможно, очистить клеммы и корпус

Аккумулятор

Наименьшие болезни аккумулятора зимой проявляются быстро и ярко, поэтому лечение АКБ обычно до весны не откладывают. Но если ваша батарея пережила зиму без проблем, вы должны отблагодарить ее – покажите ее опытному электрику, который даст рекомендации по подзарядке от стационарного устройства, а то отладит бортовую систему электропитания. Имейте в виду, что зимой из-за обилия активированных потребителей аккумулятор во время движения обычно не заряжается до конца, а это вредно для его долговечности.

Рекомендация Авто24

Возможно, у вас не получится выполнить сразу все весенние задачи, но их можно растянуть во времени. Например, сначала разберитесь с теми проблемами, которые уже начинают донимать во время эксплуатации, или начните закупку запчастей для дальнейшего визита на СТО. Конечно, начать надо с диагностики – на СТО или своими силами.

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