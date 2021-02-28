Довгі зимові вечори ось-ось зміняться весінньою метушнею – дачними клопотами, пікніками тощо. Тобто ми ще маємо час, зручний для усунення великих і малих проблем, які накопичилися у нашому автомобілі за зимовий період.

Зимовий сезон – найбільш суворий у ставленні до автомобіля. На якому залишаються численні відмітки, як видимі, так і сховані десь всередині. Щоб пошкодження та інші негаразди не мали для машини важких наслідків, їх треба вчасно усунути. “Авто24” підкаже, на що треба звернути увагу у першу чергу.

Якщо за лакофарбовим покриттям не доглядати багато зим і літ, врешті решт воно стане таким. Тому важливо вчасно усунути пошкодження фарби



Питання по кузову

Найстрашніше, чим може нашкодити автомобілісту зима, це дати старт корозії кузова. Після мийки уважно огляньте лакофарбове покриття; також дуже бажано перевірити нижню частину кузова – днище та колісні арки.

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Усі пошкодження треба усунути, особливо ті, де видно голий метал – інакше в кожній такій точці розпочнеться процес іржавіння і за рік-два деталь доведеться як мінімум перефарбовувати.

Навіть якщо кузов оцинкований, отримані сколи треба неодмінно закрити. Краще використати послідовно грунт, фарбу і лак

Cколи фарби можна зафарбувати за допомогою міні-пензлика або звичайного сірника, головне – перед цим ретельно вичистити місце ремонту. Днище кузова варто дослідити з особливою увагою, адже у нього майже напевне взимку були контакти із крижиними коліями, або з прихованими у заметах бордюрами. Пошкоджене внаслідок цього антикорозійне покриття треба відновити.

Волога в салоні

Занесена на черевиках вода, тим більше підсолена протиожеледними реагентами, може дуже нашкодити кузову. Під килимами та в інших потаємних місцях будуть утворюватися такі собі компреси, звідки почнуть розростатися вогнища корозії. Їй сприятиме і в цілому вологе повітря у салоні. Тому так важливо після зими прибрати з машини вологі килимки, забуті під сидіннями й у дверях серветки для протирання вікон та все те, що може затримувати у собі вологу. Звільнений від подібних накопичувачів салон треба добряче просушити, залишивши машину на сонці із прочиненими вікнами.

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Проблеми ходової

Якщо зима була сніжною та морозною, ходовій частині доводилося працювати в особливо напруженому режимі. Тому саме після зими найчастіше доводиться заміняти сайлентблоки, шарові опори та амортизатори. Те, що машина на розхитаній підвісці гримить – ще півбіди, гірше те, що в таких умовах авто гірше керується і уповільнюється, особливо на нерівній дорозі.

У ходовій частині сучасних авто достатньо шарнірів, які особливо активно зношуються узимку. На щастя, в цілому всі вузли довговічні

Тож з наближенням весни варто як мінімум провести діагностику підвіски та кермового управління. Ну а після перевзування у літню гуму дуже рекомендується перевірити та відрегулювати кути встановлення коліс (так званий розвал-сходження).

Двірники

Склоочисник – дрібниця, від якої напряму залежить безпека руху, адже через брудне скло можна не побачити інших учасників дорожнього руху і потрапити у ДТП. Ґумки склоочисників дуже страждають під час руху по кризі і примерзлому до скла снігу, тому саме навесні вони починають залишати на лобовому склі неочищені сектори і смуги. На щастя, це та післязимова проблема, яку вирішити найшвидше – треба просто поміняти щітки.

Після роботи в таких умовах двірники навесні доводиться міняти.

Заразом зверніть увагу на омивач скла: чи однаково форсунки подають на нього воду? Якщо ні, з’ясуйте, чому так, адже причиною може бути не засмічення, а тріщина у трубопроводі, яка в незручний момент перетвориться на розрив і позбавить вас видимості.

Під капотом

Не вдаючись у подробиці, скажемо, що у зимових умовах швидше старішають свічки із високовольтними дротами, привідні паси навісного обладнання, деякі роз'єми проводки. Це проявляється як перебої у роботі двигуна, нештатні звуки та відмови окремих електроприладів. Більшість з цих проблем пересічний водій не вирішить самотужки, і тим не менш, усунення таких неполадок не можна відкладати на потім – через них одного неласкавого дня машина можна зупинитися десь просто серед поля.

Якщо АКБ пережила зиму, вона майже обов’язково прослужить і літній сезон. Але акумулятор потрібно підзарядити і можливо, очистити клеми і корпус

Акумулятор

Найменші хвороби акумулятора взимку проявляються швидко і яскраво, тому лікування АКБ зазвичай до весни не відкладають. Але якщо ваша батарея пережила зиму без проблем, ви маєте віддячити їй – покажіть її досвідченому електрику, який дасть рекомендації щодо підзарядження від стаціонарного пристрою або налагодить бортову систему електроживлення. Майте на увазі, що взимку через велику кількість активованих споживачів акумулятор під час руху зазвичай не заряджається до кінця, а це шкідливо для його довговічності.

Рекомендація Авто24

Можливо, у вас не вийде виконати відразу всі весінні завдання, але їх можна розтягнути у часі. Наприклад, спочатку розберіться з тими негараздами, що вже починають дошкуляти під час експлуатації, або розпочніть закупівлю запчастин для подальшого візиту на СТО. Звісно, розпочати треба з діагностики – на СТО або власними силами.

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