Загадочный бренд автомобилей Kosmera готовится к дебюту: что это за компания

Пока информации о новичке немного, отмечает Carscoops. Известно лишь, что Kosmera обещает “принципиально иной подход к мобильности” и пытается дистанцироваться от компаний, которые делают ставку исключительно на автономные технологии и тотальную цифровизацию автомобилей.

В то же время бренд называет себя не просто автопроизводителем, а технологической компанией, которая создает платформу для сочетания реальных сценариев использования авто с цифровыми сервисами. Формулировки звучат несколько туманно, но интриги от этого только больше. Единственное официальное тизерное изображение, опубликованное компанией, сначала может ввести в заблуждение.

На первый взгляд, оно напоминает компактный спортивный купе вроде Porsche 718 Cayman. Однако после более детального анализа становится понятно, что перед нами не двухдверный спорткар, а скорее четырехдверный седан или лифтбек со стремительным силуэтом, массивными задними крыльями и агрессивными пропорциями. Такой дизайн намекает на спортивный характер первой модели бренда.

Дополнительные подсказки удалось найти в реестре торговых марок. В начале месяца название Kosmera было зарегистрировано компанией Xing Chen Future Automotive Technology Co Ltd, что указывает на китайское происхождение стартапа. По имеющимся данным, компания базируется в городе Сучжоу - одном из технологических центров Китая.

Все карты Kosmera обещает раскрыть уже совсем скоро. Официальная презентация бренда и его первого автомобиля запланирована на 6 января, в первый день выставки CES. Именно тогда станет понятно, речь идет об очередном электромобильном стартапе с громкими обещаниями, или о действительно нестандартном проекте, способном удивить рынок.