Загадковий бренд автомобілів Kosmera готується до дебюту: що це за компанія

Тизер першої автівки нового бренду Kosmera
Поки що інформації про новачка небагато, зазначає Carscoops. Відомо лише, що Kosmera обіцяє “принципово інший підхід до мобільності” та намагається дистанціюватися від компаній, які роблять ставку виключно на автономні технології й тотальну цифровізацію автомобілів.
Водночас бренд називає себе не просто автовиробником, а технологічною компанією, яка створює платформу для поєднання реальних сценаріїв використання авто з цифровими сервісами. Формулювання звучать дещо туманно, але інтриги від цього лише більше. Єдине офіційне тизерне зображення, опубліковане компанією, спочатку може ввести в оману.
На перший погляд, воно нагадує компактний спортивний купе на кшталт Porsche 718 Cayman. Однак після детальнішого аналізу стає зрозуміло, що перед нами не дводверний спорткар, а радше чотиридверний седан або ліфтбек зі стрімким силуетом, масивними задніми крилами та агресивними пропорціями. Такий дизайн натякає на спортивний характер першої моделі бренду.
Додаткові підказки вдалося знайти в реєстрі торгівельних марок. На початку місяця назву Kosmera було зареєстровано компанією Xing Chen Future Automotive Technology Co Ltd, що вказує на китайське походження стартапу. За наявними даними, компанія базується в місті Сучжоу — одному з технологічних центрів Китаю.
Усі карти Kosmera обіцяє розкрити вже зовсім скоро. Офіційна презентація бренду та його першого автомобіля запланована на 6 січня, у перший день виставки CES. Саме тоді стане зрозуміло, чи йдеться про черговий електромобільний стартап із гучними обіцянками, чи про справді нестандартний проєкт, здатний здивувати ринок.