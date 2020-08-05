Кузовное ателье Zagato объявило о выпуске 19 элегантных купе, девять из которых уже проданы.

Итальянский спорткар с американским сердцем посвящен спорткару 60-х годов по имени Iso A3/C, который, в свою очередь, был гоночной версии купе Iso Grifo, дизайн которого разработал Джорджетто Джуджаро.

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В своих автомобилях компания Iso использовала собственный дизайн и инженерию в сочетании с американскими силовыми агрегатами от Chevrolet и Ford. По такому же рецепту строят спорткар и в миланской студии Zagato.

Технических подробностей о IsoRivolta GTZ пока мало. Известно, что сердцем автомобиля является V8 от Corvette Z06, объем которого увеличили с 6,2 до 6,8 литра. Также сообщается, что у спорткара будет полностью карбоновый кузов.

Фото: Zagato IsoRivolta GTZ / Zagato

Интерьер автомобиля пока не демонстрируется, неизвестно время начала производства, не названа стоимость. Больше подробностей обещают раскрыть в октябре. Итальянцы лишь отмечают, что уже нашли покупателей на 9 из 19 автомобилей, запланированных к выпуску. А, учитывая ценники предыдущих проектов Zagato, можно предположить, что ценник у новинки будет не скромный.

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