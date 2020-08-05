Кузовне ательє Zagato оголосило про випуск 19 елегантних купе, дев'ять з яких вже продані.

Італійський спорткар з американським серцем присвячений спорткару 60-х років на ім'я Iso A3/C, котрий, в свою чергу, був гоночною версією купе Iso Grifo, дизайн якого розробив Джорджетто Джуджаро.

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У своїх автомобілях компанія Iso використовувала власний дизайн та інженерію у поєднанні з американськими силовими агрегатами від Chevrolet і Ford. За таким же рецептом будують спорткар і в міланській студії Zagato.

Технічних подробиць про IsoRivolta GTZ поки мало. Відомо, що серцем автомобіля є V8 від Corvette Z06, об’єм котрого збільшили з 6,2 до 6,8 літра. Також повідомляється, що у спорткара буде повністю карбоновий кузов.

Фото: Zagato IsoRivolta GTZ / Zagato

Інтер’єр автомобіля поки не демонструється, невідомий час початку виробництва, не названа вартість. Більше подробиць обіцяють розкрити в жовтні. Італійці лиш зазначають, що вже знайшли покупців на 9 із 19 автомобілів, запланованих до випуску. А, зважаючи на цінники попередніх проектів Zagato, можна передбачити, що цінник у новинки буде не скромний.

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