К i3, i4 и iX вскоре должен присоединиться BMW i7, который является электрической версией 7-й серии следующего поколения. Тестовый мул был замечен на дороге в сопровождении электрокаров других брендов.

Интересен тот факт, что баварцы серьезно относятся к китайскому электрокару XPeng, очевидно, видя в нем конкурента для i7 наравне с EQS. Неясно только, что в этой компании делает компактный кроссовер Tesla.

Квартет электрокаров был замечен вблизи технического центра BMW в Мюнхене. В ходе дорожных испытаний электрический седан баварской марки сравнивали не только с прямым конкурентом от Mercedes, но и с двумя неожиданными соперниками: Tesla Model Y и XPeng P7.

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Если отбросить другие транспортные средства, сам тестовый прототип i7 не очень интересен, так как он сильно закамуфлирован и на самом деле демонстрирует даже меньше кузова, чем прототипы, замеченные ранее.

Инсайдеры сообщают о мощном аккумуляторе для будущего флагманского электрокара BMW – он будет иметь емкость 120 кВт-ч и обеспечит пробег на одном заряде в 700 км. Слухи также намекали на высокопроизводительный вариант модели с силовой установкой мощностью около 650 – 750 л. с.

Остается много вопросов, но официальные лица недавно подтвердили, что модель 7-й серии дебютирует на рынке в следующем году и будет предлагаться с полуавтономной системой управления уровня 3 на определенных рынках.

Фото: тестовый прототип BMW i7 / Carscoops