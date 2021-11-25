До i3, i4 та iX незабаром має приєднатись BMW i7, який є електричною версією 7-ї серії наступного покоління. Тестовий мул був помічений на дорозі у супроводі електрокарів інших брендів. Цікавий той факт, що баварці серйозно ставляться до китайського електрокара XPeng, очевидно, вбачаючи у ньому конкурента для i7 нарівні з EQS. Не ясно лише, що в цій компанії робить компактний кросовер Tesla.

Квартет електрокарів був помічений поблизу технічного центру BMW у Мюнхені. У ході дорожніх випробувань електричний седан баварської марки порівнювали не лише з прямим конкурентом від Mercedes, а й з двома несподіваними суперниками: Tesla Model Y і XPeng P7.

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Якщо відкинути інші транспортні засоби, сам тестовий прототип i7 не дуже цікавий, оскільки він сильно закамуфльований і насправді демонструє навіть менше кузову, ніж прототипи, помічені раніше.

Інсайдери повідомляють про потужний акумулятор для майбутнього флагманського електрокара BMW – він матиме ємність 120 кВт-год та забезпечить пробіг на одному заряді у 700 км. Чутки також натякали на високопродуктивний варіант моделі з силовою установкою потужністю близько 650–750 к.с.

Залишається багато питань, але офіційні особи нещодавно підтвердили, що модель 7-ї Серії дебютує на ринку наступного року і буде пропонуватися з напівавтономною системою управління рівня 3 на певних ринках.

Фото: тестовий прототип BMW i7 / Carscoops