Министерство внутренних дел и "Государственная миграционная служба Украины" презентовали еще одну новацию е-сервиса: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что граждане якобы смогут обменять водительское удостоверение и получить его после утраты или кражи, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

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"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в е-кабинет водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), который очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал Арсен Аваков.

Напомним, что для восстановления водительского удостоверения нужно иметь медицинскую справку (форма 083). При заказе нового бланка “прав” через электронный кабинет водителя нужно добавить ее скан в формате pdf.

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