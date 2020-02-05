Міністерство внутрішніх справ та "Державна міграційна служба України" презентували ще одну новацію е-сервісу: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни ніби-то зможуть обміняти посвідчення водія та отримати його після втрати або крадіжки, не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний “кабінет водія” на сайті Сервісного центру.

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"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id", - сказав Арсен Аваков.

Нагадаємо, що для відновлення посвідчення водія потрібно мати медичну довідку (форма 083). При замовленні нового бланку “прав” через електронний кабінет водія потрібно додати її скан у форматі pdf.

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